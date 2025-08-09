Reacţia lui Zelenski după anunţul întâlnirii Trump-Putin de vinerea viitoare: "Ucraina nu va ceda teritorii”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reafirmat sâmbătă că țara sa nu va încălca Constituția în privința integrității teritoriale, adăugând că "ucrainenii nu își vor ceda pământul ocupanților".

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Forumul Mondial de la Haga, Olanda, pe 24 iunie 2025 - Profimedia

"Ucrainenii nu își vor ceda pământul ocupanților", a spus liderul de la Kiev, într-un mesaj ferm adresat comunității internaționale, potrivit Reuters.

Declarația vine pe fondul anunțului că președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august, în Alaska, pentru discuții privind războiul din Ucraina.

Zelenski a subliniat că Ucraina este pregătită pentru "soluții reale" capabile să aducă pacea, însă a avertizat că orice acord încheiat fără participarea Kievului ar însemna "o soluție împotriva păcii".

Întâlnire Trump - Putin pe 15 august, în Alaska. Kremlinul a confirmat summitul

Președintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a anunţat că se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin vinerea viitoare, în Alaska.

"Mult aşteptata întâlnire dintre mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vineri, 15 august 2025, în Marele Stat Alaska. Vor urma detalii suplimentare. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni!", a transmis liderul de la Casa Albă pe reţeaua sa Truth Social.

Kremlinul a confirmat sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind "destul de logică", relatează AFP, potrivit Agerpres. "Rusia şi Statele Unite sunt vecini apropiaţi, cu o graniţă comună", a explicat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de agenţiile de presă ruseşti, precizând că Moscova l-a invitat pe Trump să viziteze Rusia după summit.

Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului

Oficiali americani, inclusiv Trump, au informat liderii europeni și oficialii ucraineni despre un plan propus de Vladimir Putin pentru oprirea războiului din Ucraina, în schimbul unor concesii teritoriale semnificative din partea Kievului, potrivit unor oficiali occidentali la curent cu situația, relatează CNN. Planul, prezentat de Putin emisarului special al lui Trump, Steve Witkoff, într-o întâlnire la Moscova, miercuri, ar presupune ca Ucraina să cedeze regiunea estică Donbas, cea mai mare parte fiind ocupată în prezent de Rusia, precum și Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014. Planul ar îngheța actualele linii ale frontului, dar alte detalii ale propunerii rămân neclare.

Rusia a cerut până în prezent Ucrainei să-i cedeze oficial cele patru regiuni controlate parțial de armata rusă (Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson), precum și peninsula Crimeea anexată în 2014, să renunțe la aspirația de aderare la NATO și să-și diminueze capacitățile militare.

Aceste condiții au fost descrise de Ucraina ca fiind inacceptabile și a cerut retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul său, precum și garanții de securitate occidentale, inclusiv continuarea livrărilor de arme și, ca substitut în lipsa aderării la NATO, desfășurarea unui contingent militar european pe teritoriul ucrainean, desfășurare față de care Rusia se opune categoric.

