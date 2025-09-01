Bărbatul care a provocat valuri de indignare pe reţelele de socializare după ce a furat de la un copil o şapcă semnată de jucătorul de tenis Kamil Majchrzak, a fost identificat, relatează The New York Post. Este un milionar polonez pe nume Piotr Szczerek.

Kamil Majchrzak, învingător în urma meciului cu favoritul numărul nouă Karen Khachanov, a recunoscut sâmbătă, pentru New York Post, că nu şi-a dat seama de moment şi a confirmat identitatea polonezului. "A fost o confuzie acolo", a explicat jucătorul de tenis şi a adăugat că Piotr Szczerek sponsorizează federaţia de tenis din Polonia.

"Mă uitam în timp ce dădeam şapca înapoi, dar eram obosit după meci, eram extrem de obosit şi eram super entuziasmat de victorie. Pur şi simplu nu am văzut. Priveam în gol, dacă mă înţelegeţi. Sunt sigur că şi el (Szczerek n.r.) a fost prins într-un moment emoţional", a adăugat Majchrzak.

Szczerek, directorul general al companiei de pavaje și amenajări exterioare Drogbruk, a fost surprins de camere, joi seară, smulgând şapca din mâinile tânărului fan, după ce Majchrzak, tot polonez, părea să i-o ofere copilului. Omul de afaceri a fost surprins ulterior plasând prețioasa şapcă în geanta soției sale, în timp ce tânărul fan devastat protesta.

Conaționalii lui Szczerek l-au criticat aspru, făcându-l "gunoi", "hoț", "escroc primitiv" și "ticălos". "Doar un idiot și un nemernic ar putea smulge o şapcă din mâinile unui copil", a scris un utilizator pe siteul Gowork.pl, unde sunt evaluaţi angajatorii."Dacă președintele companiei a furat fără scrupule şapca unui copil, dacă eram client, nu mai foloseam serviciile lui. Mi-ar fi teamă că ar fura și de la mine", a intervenit un altul.

Milionarul a încercat să se împace cu fanul înșelat și cu familia acestuia, potrivit lui Majchrzak. "De asemenea, a vrut să îndrepte lucrurile, așa că i-am dat datele mamei lui Brock (n.r. băiatul lăsat fără şapcă pentru a o contacta. Poate reuşeşte aşa să îşi repare greşeala", a spus Majchrzak.

Szczerek este jucător amator de tenis și concurează într-o ligă locală de tenis din Polonia, potrivit The Times. Sâmbătă, Majchrzak a postat pe contul său de Instagram un clip în care îi face mai multe cadouri lui Brock, inclusiv o nouă șapcă.

Reacţia milionarului polonez

Milionarul polonez şi-a cerut ulterior iertare şi şi-a explicat gestul.

"În legătură cu situația care a avut loc în timpul meciului lui Kamil Majchrzak la US Open, doresc să îmi cer scuze în mod clar băiatului afectat, familiei sale, precum și tuturor suporterilor și chiar jucătorului.

Am făcut o greșeală gravă. În emoțiile și bucuria mulțimii după victorie, am fost convins că tenismenul îmi întinde șapca mie - pentru fiii mei, care ceruseră anterior autografe. Această convingere greșită m-a făcut să întind mâna instinctiv. Astăzi știu că am făcut ceva ce a părut o luare intenționată a unui suvenir de la un copil. Nu aceasta a fost intenția mea, dar asta nu schimbă faptul că am rănit băiatul și am dezamăgit suporterii.

Șapca a fost înapoiată copilului, iar scuzele au fost prezentate familiei. Sper că am reușit măcar parțial să repar prejudiciul cauzat.

Vreau, de asemenea, să subliniez clar: nici eu, nici soția mea, nici fiii mei nu am comentat această situație pe rețelele de socializare și nici pe vreun portal. Nu am apelat la serviciile vreunei firme de avocatură în acest sens. Toate așa-zisele declarații apărute pe internet nu ne aparțin.

De ani de zile, împreună cu soția mea, ne implicăm în sprijinirea copiilor și a tinerilor sportivi, însă această situație mi-a arătat că un singur moment de neatenție poate distruge ani de muncă și sprijin. Este pentru mine o lecție dureroasă, dar necesară, de umilință.

De aceea, mă voi implica și mai activ în inițiative care sprijină copiii și tineretul, precum și în acțiuni împotriva violenței și a urii. Cred că doar prin fapte pot recâștiga încrederea pierdută.

Îmi cer scuze încă o dată tuturor celor pe care i-am dezamăgit. Vă rog să înțelegeți - din grijă pentru familia mea am decis să dezactivez posibilitatea de a comenta această postare.

Cu respect,

Piotr Szczerek"

