Scandalul de viol de la Universitatea americană Cornell din New York ia proporţii nebănuite. Preşedintele Universităţii a vorbit, după zile întregi de tăcere, despre respect şi despre sprijin pentru victimele agresiunilor sexuale. Procuratura a reluat ancheta după doi ani. Iar internetul fierbe: "eu sunt Jane Doe" e campania care încearcă să îi protejeze identitatea studentei violate de şapte colegi.

Sunt fix doi ani de atunci. În octombrie 2024, o studentă de 20 de ani - supranumită acum Jane Doe pentru a-i fi protejată identitatea - a acceptat să meargă la o petrecere în casa frăţiei Universităţii Cornell. După ce a consumat alcool şi substanţe interzise a fost violată de şapte băieţi.

"Nu spune că a fost, la vreun moment dat, neajutorată fizic, inconștientă sau incapabilă să reacționeze cât timp s-a aflat în casa frăției", a transmis Matthew Van Houten, procuror.

Plângerea nu a dus inițial la acuzații penale

Timp de câteva săptămâni, au povestit martorii, fata a fost prea şocată şi prea ruşinată să accepte ce s-a întâmplat. Ulterior, a depus o plângere, însă NU au fost formulate acuzaţii penale la acel moment. Poliţia s-a bazat pe ancheta internă efectuată de o comisie a Universităţii.

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"Cred că va efectua o anchetă pentru a vedea dacă, de fapt, dovezile ar putea susține o acuzație în baza standardului "neputinței fizice", a precizat Erin E. Murphy, profesor la Universitatea din New York.

"Faptul că avem șapte bărbați care pleacă de aici cu nimic mai mult decât două exmatriculări și cinci lovituri la palmă este foarte greu de suportat", a declarat Helene M. Weiss, avocat.

Cazul a provocat revoltă în campus și în presa americană

Cazul ţine primele pagini ale presei americane şi este intens dezbătut în mediul universitar.

"Vrem să știm ce a mers prost. Vrem să auzim Cornell asumându-și responsabilitatea pentru fiecare pas și pentru fiecare aspect al acestui caz pe care au dreptul legal să îl dezvăluie", a spus un student.

"Nu-mi vine să cred că suntem făcute să simțim că vorbele, gândurile și sentimentele noastre nu contează în fața a ceva ce este violent, este traumatizant şi trebuie să se schimbe", a subliniat actriţa Florence Pugh.

Guvernatoarea New Yorkului a cerut reluarea anchetei

Guvernatoarea statului New York spune că declaraţiile iniţiale ale studentei NU au ajuns niciodată în dosar, motiv pentru care plângerea a şi fost respinsă. Ba mai mult, persoanele obligate să protejeze victima au neglijat-o. Un nou procuror a fost numit la conducerea anchetei - Letiţia James, care l-a anchetat şi pe Donald Trump.

"Fiecare părinte care își trimite copilul la facultate se așteaptă ca acesta să fie în siguranță. Și dacă se întâmplă ceva teribil, studentul merită să știe că oamenii la care apelează îl vor asculta, îl vor proteja și vor lupta pentru el", a declarat Kathy Hochul, guvernatorul New Yorkului.

Universitatea Cornell promite schimbări după reacțiile întârziate

Reacţia Universităţii a venit greu, după câteva zile.

"Vom construi respect unii față de alții ca ființe umane. Vom înțelege factorii care duc la acest comportament și intervențiile care îl atenuează. Vom îmbunătăți sprijinul pentru cei care experimentează violență sexuală și vom avansa cercetările care ne pot aprofunda înțelegerea agresiunii sexuale, a traumelor, a intoxicației și a consimțământului", a punctat Michael Kotlikoff, preşedintele Universităţii Cornell.

Universitatea Cornell este o instituţie de educaţie particulară cu statut de partener al Universităţii de stat din New York. A fost fondată în 1865 şi este membră a Ivy League, o galerie de opt universităţi de elită recunoscute la nivel global drept centre ale excelenţei academice, între care Princeton, Harvard sau Yale. Cornell este singura universitate care a dat patru câştigători individuali de premii Nobel.