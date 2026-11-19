O pasăre migratoare a parcurs aproximativ 10.900 de kilometri într-o călătorie dus-întors între Marea Britanie și Siberia. Numită Phil, pasărea a fost monitorizată de cercetători cu ajutorul unui dispozitiv de urmărire care cântărește doar șase grame, oferind informații valoroase despre capacitățile impresionante de migrație ale acestei specii.

Este vorba despre o specie de pasăre de țărm cunoscută în limba engleză drept bar-tailed godwit. Aceasta este renumită pentru zborurile sale migratoare de distanță extremă, unele populații deținând recordul celui mai lung zbor fără oprire înregistrat vreodată la păsări, scrie The Guardian.

Exemplarele care ajung în Marea Britanie își petrec vara în zonele arctice, unde se reproduc, iar în timpul iernii se întorc în zonele umede britanice care nu îngheață.

O călătorie de mii de kilometri, urmărită cu un dispozitiv de șase grame

Phil a primit dispozitivul de monitorizare în luna ianuarie, montat de membrii Wash Wader Research Group. Pasărea a fost botezată în onoarea lui Phil Ireland, care a condus timp de mulți ani grupul de cercetare.

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Datele transmise de dispozitiv au permis reconstruirea traseului parcurs. În martie, Phil a plecat din zona Wash, de pe coasta Marii Britanii, și a ajuns pe țărmurile Mării Wadden, traversând regiuni din Olanda, Danemarca și Germania.

La sfârșitul lunii mai, pasărea a ajuns în Peninsula Taimîr, din centrul Siberiei

După ce și-a încheiat perioada petrecută în zona arctică, a pornit în călătoria de întoarcere, traversând Oceanul Arctic în apropierea coastei de nord a Norvegiei.

Pe traseu, Phil a făcut opriri pe trei mici insule norvegiene, înainte de a reveni în zona Mării Wadden și apoi în Marea Britanie.

În prezent, pasărea a fost localizată în siguranță la rezervația RSPB Snettisham, în apropierea estuarului Wash, unde mii de păsări se adună în timpul mareelor înalte. Zona găzduiește unul dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale ale iernii britanice.

"Este uimitor să ne gândim că o pasăre pe care am echipat-o cu un dispozitiv de urmărire aici, în zona Wash, în ianuarie, a călătorit mii de kilometri până în Siberia și a reușit să se întoarcă în siguranță", a declarat Jeff Kew, consilier pentru zonele de coastă în cadrul RSPB.

Cercetătorii spun că traseul lui Phil demonstrează cât de strâns sunt conectate zonele umede aflate la mii de kilometri distanță și cât de importantă este protejarea lor pentru supraviețuirea păsărilor migratoare.

Specia din care face parte Phil folosește o porțiune a așa-numitului coridor migrator est-atlantic, o rută naturală care se întinde din regiunea arctică până în Africa de Sud și este traversată anual de milioane de păsări.

Întinsele zone mlăștinoase și întinderile de mâl din regiunea Wash reprezintă un loc esențial pentru hrănirea și odihna numeroaselor specii care traversează acest traseu.

Nigel Clark, cercetător în cadrul Wash Wader Research Group, a explicat că regiunea Wash este cea mai importantă zonă umedă de coastă din Marea Britanie pentru păsările migratoare de țărm. În timpul toamnei și iernii, aici pot fi observate efective impresionante.