Video Regele Charles şi Prinţul Harry, împreună după aproape doi ani. Ce au discutat cei doi

Una dintre cele mai aşteptate reuniuni regale a avut loc ieri. Prinţul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, pentru prima dată după mai bine de un an și jumătate.

de Redactia Observator

la 11.09.2025 , 20:13

Ducele de Sussex a luat ceaiul cu Charles la una dintre reşedinţele oficiale ale familiei.

Întâlnirea ar fi durat aproape o oră, spun jurnaliştii britanici. Revederea dă de înţeles că există şanse, oricât de mici, ca relaţia lui Harry cu ceilalţi membrii ai casei regale să fie reparată.

