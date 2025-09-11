Una dintre cele mai aşteptate reuniuni regale a avut loc ieri. Prinţul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, pentru prima dată după mai bine de un an și jumătate.

Ducele de Sussex a luat ceaiul cu Charles la una dintre reşedinţele oficiale ale familiei.

Întâlnirea ar fi durat aproape o oră, spun jurnaliştii britanici. Revederea dă de înţeles că există şanse, oricât de mici, ca relaţia lui Harry cu ceilalţi membrii ai casei regale să fie reparată.

