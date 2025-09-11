Video Regele Charles şi Prinţul Harry, împreună după aproape doi ani. Ce au discutat cei doi
Una dintre cele mai aşteptate reuniuni regale a avut loc ieri. Prinţul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, pentru prima dată după mai bine de un an și jumătate.
Ducele de Sussex a luat ceaiul cu Charles la una dintre reşedinţele oficiale ale familiei.
Întâlnirea ar fi durat aproape o oră, spun jurnaliştii britanici. Revederea dă de înţeles că există şanse, oricât de mici, ca relaţia lui Harry cu ceilalţi membrii ai casei regale să fie reparată.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰