"Regina ketaminei" va pleda vinovată în cazul supradozei care a dus la moartea lui Matthew Perry

Jasveen Sangha, supranumită "Regina Ketaminei", a fost acuzată de cinci capete de acuzare în Los Angeles, inclusiv pentru distribuirea de ketamină care a dus la moartea actorului Matthew Perry, potrivit Departamentului de Justiție al SUA.

Sangha, în vârstă de 42 de ani, se confrunta cu nouă acuzații. Procurorii federali au descris locuința sa din Los Angeles drept un "loc de vânzare a drogurilor" și au găsit zeci de fiole de ketamină în timpul unui raid.

Matthew Perry a fost găsit mort în octombrie 2023

Matthew Perry a fost găsit mort în octombrie 2023, într-un jacuzzi din curtea sa, iar examenul medical a arătat că moartea a fost cauzată de efectele acute ale ketaminei. Sangha este una dintre cele cinci persoane, inclusiv medici și asistentul personal al actorului care au furnizat ketamină lui Perry ce au profitat de dependența sa de droguri, potrivit autorităților americane. Toți cei cinci au acceptat să susţină vinovați.

Articolul continuă după reclamă

Ketamina este un anestezic disociativ cu efecte halucinogene, care poate distorsiona percepția și poate face utilizatorul să se simtă detașat de mediu. Substanța trebuie administrată numai de un medic și sub supraveghere, din cauza riscurilor grave pentru sănătate.

Autoritățile federale susțin că Sangha vindea ketamină de la locuința sa din North Hollywood încă din 2019, având clienți celebri și persoane cu venituri mari. În timpul percheziției, anchetatorii au găsit peste 80 de fiole de ketamină și mii de pastile de alte droguri, inclusiv metamfetamină, cocaină și Xanax. Viața sa socială extravagantă, cu petreceri și călătorii în Japonia și Mexic, a atras atenția presei și a oferit un exemplu al rețelelor de ketamină din Hollywood.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cunoaşteţi cupluri care şi-au amânat nunta din lipsă de bani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰