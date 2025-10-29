Antena Meniu Search
Regina Maxima a Țărilor de Jos s-a vopsit pe față în culori de camuflaj și a îmbrăcat uniforma militară

Regina Maxima a Țărilor de Jos a fost de nerecunoscut după ce a îmbrăcat uniforma militară și și-a vopsit fața în culori de camuflaj, în timpul unei vizite la un centru de instrucție militară de lângă Amsterdam.

Suverana participă în această perioadă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară, au relatat mass-media olandeze. Regina Maxima a participat la un exerciţiu de tratare medicală a răniţilor, în timp ce în jurul ei se auzeau focuri de armă simulate, au declarat participanţii la instruire pentru radioul public olandez.

Exerciţiul a făcut parte dintr-o vizită de lucru la centrul de instruire şi educaţie al Royal Netherlands Marechaussee din Harderwijk, la aproximativ 70 de kilometri est de Amsterdam.

Exerciţiul face parte dintr-un serviciu voluntar cu o durată de un an, un program destinat tinerilor olandezi pentru a cunoaşte modul în care se desfăşoară viaţa militarilor din forţele armate.

Fiica reginei Maxima, prinţesa moştenitoare Amalia, în vârstă de 21 de ani, a început pregătirea militară în luna septembrie. Ea şi-a început instrucţia ca marinar de clasa a treia în marină şi ca soldat de clasa a treia în armată şi forţele aeriene. Prinţesa moştenitoare Amalia combină pregătirea militară cu studiile sale de drept la Amsterdam. 

