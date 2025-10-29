Regina Maxima a Țărilor de Jos s-a vopsit pe față în culori de camuflaj și a îmbrăcat uniforma militară

Regina Maxima a Țărilor de Jos a fost de nerecunoscut după ce a îmbrăcat uniforma militară și și-a vopsit fața în culori de camuflaj, în timpul unei vizite la un centru de instrucție militară de lângă Amsterdam.

Regina Maxima s-a vopsit pe față în culori de camuflaj și a îmbrăcat uniforma militară - Profimedia Images

Suverana participă în această perioadă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară, au relatat mass-media olandeze. Regina Maxima a participat la un exerciţiu de tratare medicală a răniţilor, în timp ce în jurul ei se auzeau focuri de armă simulate, au declarat participanţii la instruire pentru radioul public olandez.

Exerciţiul a făcut parte dintr-o vizită de lucru la centrul de instruire şi educaţie al Royal Netherlands Marechaussee din Harderwijk, la aproximativ 70 de kilometri est de Amsterdam.

Exerciţiul face parte dintr-un serviciu voluntar cu o durată de un an, un program destinat tinerilor olandezi pentru a cunoaşte modul în care se desfăşoară viaţa militarilor din forţele armate.

Fiica reginei Maxima, prinţesa moştenitoare Amalia, în vârstă de 21 de ani, a început pregătirea militară în luna septembrie. Ea şi-a început instrucţia ca marinar de clasa a treia în marină şi ca soldat de clasa a treia în armată şi forţele aeriene. Prinţesa moştenitoare Amalia combină pregătirea militară cu studiile sale de drept la Amsterdam.

