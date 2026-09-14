Relație de pe Tinder, risc pentru securitatea NATO. Iubita unui comandant, suspectată de spionaj pentru Rusia

O relație dintre un comandant NATO și o femeie pe care acesta a cunoscut-o pe Tinder a declanșat o alertă de securitate la o bază militară britanică, după ce au apărut suspiciuni că femeia ar avea legături cu serviciile ruse de informații, dezvăluie The Telegraph.

Ofițerul superior al marinei spaniole avea o relație cu Janina White, cetățean britanic și polonez, născută în fosta Uniune Sovietică, când aceasta a ajuns în atenția autorităților de securitate.

La acea vreme, ofițerul spaniol era detașat la Comandamentul Maritim Aliat al NATO (MARCOM) din Anglia, cu sediul la Northwood, în Hertfordshire. Structura monitorizează submarinele și navele de război rusești care operează în apele britanice și urmărește petrolierele sancționate din așa-numita flotă din umbră a lui Vladimir Putin.

Ofițerul, tată a doi copii, se despărțise de soția sa cu puțin timp înainte de a începe relația cu White, la sfârșitul anului 2024. Ulterior, a fost suspendat din funcție, după ce oficialii spanioli și cei ai NATO au devenit suspicioși în privința partenerei sale.

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Personalul britanic de la Northwood i-a retras ulterior dreptul de acces, iar comandantul bazei i-a interzis intrarea în incintă în timp ce serviciile de informații desfășurau verificări. În vara anului 2025, ofițerul a fost retras de la Northwood și trimis înapoi în Spania.

White, în vârstă de 49 de ani și stabilită în Romford, în estul Londrei, neagă orice legătură cu activitățile de spionaj și susține că a fost victima unei discriminări bazate pe originea sa rusă. Ea nu mai este într-o relație cu ofițerul spaniol.

Femeia nu a fost niciodată arestată, iar nicio anchetă nu a stabilit că ar fi agent al unui serviciu străin.

"Știu sigur că nu sunt spion rus. Cel puțin, ultima dată când am verificat, nu eram", a declarat ea pentru The Telegraph.

Susține că a fost interogată de un agent rus

White afirmă că, luna trecută, un ofițer rus de informații a invitat-o la o cafea și a interogat-o în timpul unei călătorii la Sankt Petersburg, unde mersese pentru a-și vizita tatăl bolnav.

Potrivit acesteia, bărbatul, care s-ar fi prezentat drept Andrei și ar fi spus că lucrează pentru Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), a petrecut aproximativ două ore punându-i întrebări despre ancheta de securitate și despre relația sa cu fostul partener.

White susține că agentul a întrebat-o dacă știa ceva despre activitatea ofițerului spaniol, despre familia sa și despre relația dintre cei doi.

Ea afirmă că știa că acesta lucra în domenii legate de flota din umbră și de submarinele rusești, însă susține că cei doi aveau o regulă clară de a nu discuta despre activitatea lui profesională.

Potrivit femeii, o parte importantă a întrebărilor s-a concentrat asupra modului în care îl cunoscuse pe ofițer, asupra relației dintre cei doi și asupra informațiilor apărute despre ea.

Relația a început în 2024

White și ofițerul spaniol și-ar fi început relația în octombrie 2024, la scurt timp după despărțirea acesteia de fostul soț, un important funcționar local care ar fi avut întâlniri oficiale inclusiv la Downing Street.

Două săptămâni mai târziu, femeia s-ar fi mutat în apartamentul cu două dormitoare al ofițerului, în Ruislip, vestul Londrei.

Cei doi ar fi deschis un cont bancar comun, și-ar fi planificat vacanțe și ar fi discutat inclusiv despre posibilitatea de a avea copii.

Suspiciunile au apărut după ce White a fost invitată la o petrecere de Crăciun organizată în decembrie 2024, la care a participat împreună cu ofițerul spaniol.

Potrivit documentelor judiciare consultate de The Telegraph, acesta a invitat-o la evenimentul organizat la popota subofițerilor și a obținut pentru ea un permis de acces cu escortă, valabil o singură zi.

În prima jumătate a anului 2025, însă, au apărut "îngrijorări privind securitatea la MARCOM" în legătură cu ofițerul și relația sa cu White, care este pasionată de tir și frecventează un poligon din Basildon, Essex.

Documentele judiciare arată că au fost declanșate atât o anchetă de securitate NATO, cât și una spaniolă. Potrivit acestora, Marea Britanie nu a fost implicată în investigațiile respective, însă autoritățile spaniole au decis ulterior suspendarea autorizației de securitate a ofițerului.

I s-a retras accesul la baza NATO

Comandantul bazei Northwood a fost informat despre anchetă la 19 iunie 2025 și i-a retras ofițerului dreptul de acces, în așteptarea concluziilor verificărilor de securitate.

White susține că, a doua zi, l-a însoțit într-o călătorie la Oeiras, în Portugalia, unde se află unul dintre principalele centre de comandă maritimă ale NATO. Ofițerul participa acolo la un eveniment din domeniul apărării.

Potrivit documentelor, accesul ofițerului spaniol la baza din Portugalia a fost menținut chiar și după retragerea autorizației sale de acces la Northwood și în timp ce verificările de securitate erau încă în desfășurare.

White insistă că prezența sa în bază a fost una nevinovată și că nu a avut acces la zone sau informații clasificate.

Ea susține că a petrecut două zile în incinta bazei, în timp ce partenerul său participa la activități oficiale, și că nu a intrat în nicio zonă securizată.

Ofițerul a fost trimis înapoi în Spania

La 29 iulie 2025, detașarea ofițerului spaniol la MARCOM a fost încheiată de autoritățile spaniole, potrivit documentelor judiciare.

Câteva săptămâni mai târziu, pe 26 august, ofițerul, White și o a treia persoană, al cărei nume nu este menționat, au încercat să intre în baza de la Northwood, aparent pentru a lua prânzul.

Deși dreptul de acces al ofițerului fusese suspendat, acesta ar fi susținut că și-a pierdut permisul de vizitator și ar fi solicitat noi permise pentru White și pentru cealaltă persoană. Potrivit documentelor, această explicație nu era adevărată.

Ofițerului și însoțitorilor săi li s-a refuzat accesul și li s-a cerut să părăsească incinta. White ar fi refuzat inițial să facă acest lucru.

Femeia, care s-a născut în fosta Uniune Sovietică, s-a mutat în Polonia în copilărie și ulterior în Marea Britanie, în adolescență. Ea susține că era avocatul partenerului său de atunci și că cei doi încercau să recupereze unele dintre bunurile acestuia.

Securitatea bazei nu le-a permis accesul, iar la fața locului a fost chemată poliția. Cei doi au plecat fără ca vreunul să fie arestat sau reținut.

Ofițerul susține că a fost izolat profesional

Ofițerul spaniol susține că situația a avut un impact „enorm” asupra familiei și carierei sale, după 35 de ani de serviciu pe care îi descrie drept exemplari.

Într-un e-mail trimis viceamiralului Mike Utley, comandantul Marinei Regale britanice, și consultat de The Telegraph, acesta s-a plâns că ar fi fost supus unui proces de „izolare socială și profesională”.

Potrivit acestuia, fosta sa soție, cei doi copii și White ar fi fost excluși treptat din interacțiunile sociale cu comunitatea militară spaniolă.

El susține că a fost evitat de colegi și tratat „nu ca un coleg, ci ca un străin nedorit”.

White afirmă că fostul său partener, care s-a întors în Spania și nu mai lucrează activ în marină, ar fi încercat să se sinucidă în septembrie 2025.

„S-a simțit trădat de marină. Statul spaniol trebuia să-l protejeze”, a spus ea.

White contestă acuzațiile în instanță

White a depus mai multe plângeri și solicită o revizuire judiciară a deciziei prin care ar fi fost considerată un „risc advers de securitate” de către oficialii de la Northwood.

De asemenea, ea a intentat un proces pentru discriminare împotriva Ministerului britanic al Apărării, susținând că suspiciunile la adresa sa au fost alimentate de locul în care s-a născut.

Femeia susține că a fost tratată ca un dușman de autoritățile britanice și cere să afle cine a luat decizia de a o considera un risc pentru securitate și în baza căror informații.

Ea afirmă că acuzațiile au lăsat-o izolată și că persoane din comunitatea militară au ajuns să o evite.

"Trăiam în acest mediu ostil ca o spioană rusă", a declarat White pentru The Telegraph.

Ea neagă că ar fi încercat să obțină acces neautorizat la sediul NATO din Northwood.

White mai susține că suspiciunile privind o posibilă activitate de spionaj au pornit de la zvonuri răspândite de partenerele altor ofițeri din bază și au ajuns ulterior la ofițerii de contrainformații ai NATO.

Un purtător de cuvânt al poliției din Hertfordshire a confirmat că polițiștii au fost chemați la incidentul de la Northwood, însă nu au fost efectuate arestări.

Comandorul Tim Pietrack, purtător de cuvânt al MARCOM, a declarat că organizația nu comentează chestiuni legate de personal, dar că NATO rămâne angajată în protejarea personalului aliat și a informațiilor clasificate.

Ministerul britanic al Apărării a transmis că nu poate comenta situația, întrucât aceasta face obiectul unor proceduri judiciare în curs.