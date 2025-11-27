Republicanii se întorc împotriva lui Trump. Mai mulţi congresmeni susţin că planul de pace avantajează Rusia

Administraţia Trump se confruntă cu un val de critici chiar din interiorul Partidului Republican, după ce planul de pace pentru Ucraina, prezentat în urmă cu câteva zile, a fost catalogat de mai mulţi congresmeni ca fiind avantajos pentru Rusia. Este cea mai puternică ruptură publică dintre Trump și colegii săi de partid din ultimii ani, notează Reuters.

Mai mulţi congresmeni republicani au criticat virulent administraţia preşedintelui Donald Trump pentru modul în care a gestionat recentul plan de pace propus pentru Ucraina, despre care spun că favorizează mai mult Rusia, într-o schimbare radicală de poziţie a unui partid care a aderat îndeaproape la aproape toate iniţiativele lui Trump, a scris miercuri, într-un comentariu, agenţia de presă Reuters.

Susţinătorii Ucrainei exprimă temeri că planul cadru în 28 de puncte destinat să pună capăt războiului în Ucraina, făcut public pentru prima oară săptămâna trecută, va duce la presiuni din partea administraţiei Trump la adresa Kievului pentru a-l determina să semneze un acord de pace care să convină Moscovei.

"Acest aşa-numit 'plan de pace' are probleme reale şi sunt foarte sceptic că va duce la pace", a declarat senatorul Roger Wicker, preşedintele republican al Comisiei pentru Forţe armate din Senat.

Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i "vândă" lui Trump planul de pace

Aceste temeri s-au amplificat când Bloomberg News a relatat că emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, într-o convorbire telefonică din 14 octombrie cu Iuri Uşakov, consilierul de politică internaţională al preşedintelui rus Vladimir Putin i-a transmis că ar trebui să lucreze împreună la un plan de încetare a focului, recomandându-i în ce mod să-i prezinte Putin lui Trump această iniţiativă.

"Pentru cei care se opun invaziei ruse şi vor ca Ucraina să rămână o ţară suverană şi democratică este clar că Witkoff îi favorizează în totalitate pe ruşi. Nu se poate avea încredere în el pentru a conduce aceste negocieri. Ar face un agent rus plătit mai puţin decât el? Ar trebui concediat!", a declarat reprezentantul republican Don Bacon pe platforma X.

Chiar dacă Partidul Republican rămâne în continuare coalizat în spatele lui Donald Trump, criticile din partea acestor congresmeni republicani nu sunt de neglijat, având în vedere recentele eşecuri ale preşedintelui, inclusiv victoriile electorale ale democraţilor din această lună şi sprijinul Congresului pentru publicarea dosarelor Departamentului de Justiţie privind fostul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, lucru împotriva căruia Trump a luptat luni de zile.

Un alt republican cu greutate în Congres, Brian Fitzpatrick, a cerut o schimbare de abordare, calificând informaţiile scurse în media despre convorbirile telefonice ale lui Witkoff drept "o problemă majoră".

"Este unul dintre numeroasele motive pentru care aceste spectacole ridicole şi întâlniri secrete trebuie să înceteze", a afirmat republicanul Brian Fitzpatrick.

Senatorul Mitch McConnell, fostul lider republican al Senatului, a sugerat că Trump ar putea avea nevoie să-şi găsească noi consilieri. "Răsplătirea măcelului rusesc ar fi dezastruoasă pentru interesele Americii", a atras atenţia el într-un comunicat.

Membrii cercului restrâns al lui Trump au ripostat la criticile congresmenilor republicani

Vicepreşedintele JD Vance, fost senator republican care a criticat ajutorul acordat Ucrainei, l-a acuzat pe McConnell că a lansat un "atac ridicol" asupra planului destinat să pună capăt războiului.

Fiul preşedintelui, Donald Trump Jr., a scris pe reţelele de socializare că McConnell "pur şi simplu s-a supărat şi s-a înfuriat puternic pe tatăl său".

Însă atacurile membrilor din propriul partid al lui Trump, împreună cu recentele dificultăţi politice, ar putea semnala o problemă mai mare pentru administraţie, afirmă analiştii.

"Toate acestea sugerează că el (Trump) este mult mai vulnerabil din punct de vedere politic decât a părut în ultimele nouă, zece luni", a declarat Scott Anderson, cercetător în domeniul guvernanţei la Brookings Institution.

În plus, având în vedere că sondajele de opinie arată că majoritatea americanilor doresc ca Ucraina să fie sprijinită în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, republicanii se gândesc probabil la alegerile intermediare din 2026, când se va decide soarta controlului asupra Congresului, iar mulţi candidaţi republicani aflaţi în curse strânse vor trebui să apeleze la alegătorii independenţi.

Unele dintre cele mai dure critici au venit din partea republicanilor precum Bacon şi McConnell, care nu candidează pentru realegere, dar Scott Anderson consideră că aceştia au declarat public ceea ce alţii sunt bănuiţi că spun în cadru privat, potrivit Reuters.

