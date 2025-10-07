Reuters: Drumul Ucrainei către UE va fi dificil. Care sunt motivele

Oficialii Uniunii Europene transmit un avertisment clar Ucrainei: reformele trebuie accelerate dacă vrea să adere la blocul comunitar. În timp ce Bruxelles-ul încearcă să depășească opoziția premierului ungar Viktor Orban, Kievul se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a demonstra că respectă statul de drept și lupta reală împotriva corupției.

Fotografie distribuită oficial arată o întâlnire între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, desfășurată la Kiev, Ucraina, pe 15 septembrie 2022 - Profimedia

Oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene care au vizitat Ucraina în ultima vreme au transmis un mesaj sever Kievului, afirmând că mai are multe de făcut pentru a-și asigura intrarea în blocul european, în timp ce ei lucrează la depășirea opoziției Ungariei față de aderarea Ucrainei, scrie Reuters, citat de News.ro.

Ucraina are nevoie de sprijinul tuturor celor 27 de țări ale UE pentru a deveni membru, dar Budapesta îi blochează trecerea la următoarea etapă a negocierilor de aderare, invocând preocupări legate de drepturile lingvistice ale etnicilor maghiari.

Poziția Ungariei a frustrat alte state membre ale UE, iar comisarul pentru extindere al blocului, Marta Kos, a condus săptămâna trecută o ofensivă de șarm la nivel înalt în Ucraina, întâlnindu-se cu minoritatea maghiară din vestul țării pentru a încerca să atenueze tensiunile.

(Aderarea Ucrainei la UE a fost sincronizată cu cea a Republicii Moldova, așa că orice împotrivire față de includerea Kievului ar afecta indirect și Chișinăul. Tocmai de aceea, unele forțe încearcă să decupleze cele două candidaturi, însă Ucraina se împotrivește cu fermitate, conștientă că i s-ar reduce și mai mult șansele - n.r.)

Aderarea la UE, o rază de speranţa pentru mulţi ucraineni

Pentru mulți oameni din Ucraina, perspectiva aderării la UE reprezintă o speranță pentru un viitor prosper, la peste trei decenii după ce țara a obținut independența față de Uniunea Sovietică.

În 2014, președintele pro-rus a fost alungat de la putere în urma unor proteste de masă, după ce a încercat să îndepărteze Kievul de la aderarea la UE, iar războiul Rusiei în Ucraina a făcut aderarea la UE și mai atractivă pentru ucrainenii pro-occidentali.

Însă încercarea Kievului din vara acestui an de a limita independența principalelor organisme de control asupra corupției a alarmat multe guverne europene și a pus în lumină provocările legate de reformă cu care se confruntă Ucraina, care trebuie să-și alinieze legislația la standardele UE.

UE "nu poate accepta un nou stat membru care nu respectă în totalitate statul de drept", a declarat comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat Reuters în Ucraina.

Kos a explicat că "pentru a-ți demonstra atașamentul, o parte a acestui proces este să fii foarte strict". Ea a adăugat că, în ceea ce privește reformele în domenii precum agricultura și mediul, "acum va urma munca grea".

Opoziţia Ungariei

Oficialii europeni au semnalat că, dacă Ucraina va continua reformele și va respecta pe deplin normele statului de drept, vor găsi o modalitate de a ocoli opoziția prim-ministrului ungar Viktor Orban și de a se asigura că Ucraina face progrese în direcția aderării.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen, a cărei țară deține președinția rotativă a UE până la sfârșitul lunii decembrie, a declarat joia trecută, la summitul de la Copenhaga, că Ucraina și UE pot continua să lucreze la reforme pentru a ajuta Kievul să se pregătească pentru aderare.

"Nu voi permite unei singure țări, și cu siguranță nu-i voi permite lui Viktor Orban, să ia decizii cu privire la viitorul întregii Europe", a spus ea.

Statul de drept

Săptămâna trecută, în Ucraina, oficialii europeni au subliniat că respectarea statului de drept este o condiție prealabilă pentru aderare.

Mesajul a fost parțial o reacție la măsurile luate pe 22 iulie pentru a stabili un control mai mare al procurorului general, o persoană numită politic, asupra biroului anticorupție al Ucrainei și asupra unei unități specializate de urmărire penală.

Protestele rare din timpul războiului au determinat conducerea Ucrainei să inverseze rapid cursul, dar episodul a atras atenția celor mai apropiați parteneri ai Kievului.

"Ceea ce s-a întâmplat pe 22 iulie nu ar trebui să se mai repete niciodată", a declarat Kos în interviu, avertizând asupra riscului de a pierde încrederea țărilor membre ale UE și subliniind că totul trebuie corectat "până la capăt".

"Nu s-a terminat încă", a punctat ea.

Oficialii europeni spun că sunt convinși că Ucraina va adera în cele din urmă la standardele UE și că există un angajament puternic în societatea ucraineană de a continua acest proces.

"Singura îngrijorare este cum și cât va dura, nu dacă se va întâmpla", a spus Kos.

Taras Kačika, viceprim-ministrul ucrainean pentru integrare europeană, a declarat pentru Reuters că țara sa "va continua să implementeze reformele în conformitate cu angajamentele sale internaționale".

Un drum lung de parcurs

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în februarie că Ucraina ar putea adera la blocul comunitar înainte de 2030, dacă va continua reformele la ritmul și calitatea actuale, dar acest calendar este privit cu scepticism de unii oficiali.

Ucraina "este o țară mare, importantă și situată strategic, iar lucrurile nu pot fi ascunse sub preș", a declarat un diplomat al UE.

Un al doilea diplomat UE a declarat că se văd "progrese impresionante din partea Ucrainei, mai ales având în vedere războiul, dar procesul de aderare la UE este dificil și de lungă durată".

Pe termen scurt, opoziția Ungariei este principalul obstacol în calea aderării Ucrainei.

În 2023, Orban a ales să nu se opună prin veto la o decizie a liderilor UE de a deschide negocierile de aderare cu Ucraina, dar Ungaria blochează acum trecerea Ucrainei la etapa următoare, negocierile privind "clusterele", care acoperă domenii tematice de politică.

Activităţile tehnice vor continua

Unii oficiali europeni au lansat ideea deschiderii clusterelor fără o unanimitate în întreaga UE, ocolind obiecția Ungariei.

Însă modificarea regulilor necesită sprijinul tuturor celor 27 de state, iar oficialii spun că a continua lucrările tehnice cu Ucraina fără deschiderea oficială a clusterelor rămâne opțiunea cea mai probabilă pe termen scurt.

"Dacă nu reușim să ne convingem reciproc, atunci cred că pur și simplu trebuie să continuăm cu toate lucrurile care trebuie desfășurate între Ucraina și Comisia Europeană", a declarat Mette Frederiksen, premierul Danemarcei.

Kačika, viceprim-ministrul ucrainean, spune că Ucraina adoptă o abordare "pragmatică" și va continua reformele, astfel încât să poată avansa rapid odată ce va fi posibil să treacă la etapa următoare.

Pe termen lung, aspirațiile Ucrainei de aderare la UE ar putea întâmpina obstacole în alte părți ale blocului.

Un sondaj Eurobarometru publicat în septembrie a arătat că 52% dintre cetățenii UE susțin aderarea Ucrainei, cu condiția să îndeplinească toate criteriile de aderare, iar 41% se opun.

Însă, în timp ce 91% dintre suedezi susțin aderarea Ucrainei odată ce aceasta îndeplinește toate condițiile, 48% dintre francezi și doar 28% dintre cehi sunt în favoarea aderării.

Kos a afirmat că UE are timp să analizeze preocupările fiecărei țări și să le abordeze. "Haideți să discutăm despre asta", a spus ea. "Care sunt preocupările voastre? Și să vedem dacă putem explica", a arătat comisarul pentru extindere.

