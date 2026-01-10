Antena Meniu Search
Revolta femeilor iraniene: Îşi aprind ţigările folosind fotografii arzând ale liderului suprem

Femei iraniene au fost surprinse aprinzându-și țigările folosind fotografii arzând ale liderului suprem, ayatollahul Khamenei, pe fondul intensificării protestelor care cer înlăturarea acestuia.

de Redactia Observator

la 10.01.2026 , 17:22
Femeile din Iran au aprins în mod sfidător țigări cu poze în flăcări ale liderului suprem, ayatollahul Khamenei, potrivit Daily Mail.

Fumatul în rândul femeilor este sever dezaprobat în această țară din Orientul Mijlociu, iar incendierea imaginilor liderului statului este ilegală, ceea ce face ca acest gest să fie un act curajos de protest.

Clipuri video și fotografii care arată femei aprinzându-și țigările cu poze arzând ale lui Khamenei au devenit virale pe rețelele sociale, iar utilizatorii au lăudat rezistența acestora față de autoritatea statului și de constrângerile sociale. În mai multe imagini, protestatarele apar și fără hijab, deși purtarea baticului este obligatorie pentru femei în Iran.

Articolul continuă după reclamă

Deși se crede că unele dintre aceste imagini și înregistrări au fost realizate în Republica Islamică Iran, un videoclip viral a fost filmat de o femeie iraniană stabilită în Toronto, Canada.

Tendința de pe rețelele sociale apare în contextul continuării protestelor antiguvernamentale la nivel național, videoclipurile arătând clădiri și vehicule în flăcări în mai multe orașe.

Oficiali iranieni au declarat că țara se află într-o stare de alertă mai ridicată decât în timpul războiului cu Israelul de anul trecut.

Gărzile Revoluționare ale Iranului au avertizat sâmbătă că protejarea securității reprezintă o "linie roșie", iar armata a promis să apere proprietatea publică, în timp ce conducerea religioasă a intensificat eforturile pentru a reprima cele mai ample proteste din ultimii ani.

iran proteste ayatollahul khamenei
