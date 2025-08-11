Român, accident de muncă în Torino. Mihai a fost abandonat de angajator pe un câmp şi lăsat să agonizeze

A plecat în Italia pentru o viaţă mai bună, dar Mihai a fost la un pas să şi-o piardă în urma unui accident de muncă. Românul lucra la renovarea unui apartament în Ciriè, Torino, când balconul s-a prăbuşit cu tot cu el. Pentru că muncitorul lucra cel mai probabil fără forme legale, proprietarul imobilului şi dirigintele de şantier au decis să ia trupul bărbatului şi în loc să îl ducă la spital l-au abandonat pe un câmp.

Mihai Opulele, în vârstă de 48 de ani, lucra la Ciriè la renovarea apartamentului când balconul a cedat, iar el a fost grav rănit. Plin de sânge, românul a fost luat de proprietarul apartamentului, de soţia lui şi de dirigintele de şantier şi ulterior abandonat pe câmpurile din apropiere de oraş, în Vale di Lanzo.

Norocul românului a fost un trecător care l-a găsit şi a dat alarma. Tot el a fost şi cel care i-a acordat primul ajutor până la sosirea ambulanţei. Mihai se află în continuare internat în stare critică la spitalul din Ciriè.

Abandonat pe câmp şi lăsat să agonizeze

Carabinierii au demarat imediat o anchetă. Cum românul era îmbrăcat în haine de muncitor în construcții, oamenii legii l-au identificat pe beneficiarul lucrărilor, proprietarul unei vile aflate în construcție de-a lungul drumului provincial. Proprietarul imobilului, un militar, soția acestuia și inginerul responsabil de lucrări sunt anchetați pentru neacordare de ajutor, vătămare corporală și abandonarea unei persoane incapabile de a se apăra. Din primee informaţii, chiar proprietarul vilei ar fi cerut ca muncitorul să fie scos de pe șantier şi a se scăpa de el, scrie Corriere Torino.

Nu este primul caz. În urmă cu șase luni, un antreprenor a fost anchetat pentru vătămare corporală din culpă, după ce a lăsat un muncitor peruan la urgențe, în spitalul din Rivoli, după ce acesta se rănise grav în timpul unor lucrări de demolare la Collegno. În martie, un tânăr de origine egipteană a murit într-o hală din Leinì, după ce a căzut de la o înălțime de zece metri, dar colegii de muncă au declarat la spital că ar fi căzut acasă.

