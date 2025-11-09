Antena Meniu Search
Un român a murit în Italia, după ce i s-a făcut rău la muncă. A fost găsit inconştient de colegi

Încă un muncitor român şi-a găsit sfârşitul pe un şantier din Italia. Bărbatul în vârstă de 54 ani lucra în subsol când i s-a făcut rău și s-a prăbușit la pământ.

de Redactia Observator

09.11.2025

A fost găsit de câţiva colegi care au sunat imediat la numărul de urgenţă.

Din nefericire, nu s-a mai putut face nimic pentru bărbat şi acum autorităţile vor să afle dacă suferea de vreo afecţiune.

