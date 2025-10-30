Misiune de salvare contra cronometru, în Orșova! Un muncitor de 57 de ani a fost îngropat de viu sub tone de pământ, în timpul unor lucrări de reabilitare a unei conducte de apă. Salvatorii au reușit să-l scoată la timp, iar bărbatul a fost transportat de urgență la spital.

Sunt strigătele disperate ale pompierilor, într-o cursă pe viață și pe moarte pentru salvarea muncitorului de 57 de ani, îngropat sub pământ! Omul lucra la reabilitarea unei conducte de apă.

"Având în vedere adâncimea la care se afla victima, precum şi nivelul pământului, raportat la corpul acesteia, intervenţia a fost caracterizată de o complexitate ridicată", a declarat Gabriel Antonie, ISU Mehedinți.

Îngropat de viu sub un maldăr de pământ

Articolul continuă după reclamă

"La faţa locului s-au deplasat de urgenţă patru ofiţeri, 17 subofiţeri, un container multirisc, o autospecială de stingere, dar şi un autocamion de intervenţie cu o ambulanță SMURD", a declarat Daniela Înţeleptul, purtător de cuvânt ISU Mehedinți.

Timp de 40 de minute, salvatorii s-au luptat să-l scoată pe bărbat la suprafaţă. Doar norocul a făcut ca acesta să supravieţuiască, iar o dată extras, muncitorul a fost transportat la spital.

"Foarte grav! Foarte grav! Pământul acesta e ud. Dacă, cădea tot pământul peste el, nu mai avea nicio şansă", spune un martor.

"Pacientul este într-o stare bună. Este conştient, cooperant, fără leziuni grave. A avut noroc", a declarat Mihaela Petchescu, medic Serviciul de Ambulanță Mehedinți.

Poliția a deschis o anchetă, iar inspectorii ITM verifică acum dacă a fost vorba de un simplu accident sau neglijenţă în serviciu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰