Britanicul care şi-a ucis fiica vitregă, o româncă, şi-a ascuns chipul sub o pătură pe drumul spre căminul ei, pentru a nu fi recunoscut. Imaginile au fost prezentate ca probe în proces, împreună cu informaţia că agresorul dezvoltase o adevărată obsesie pentru fata de 19 ani. A ucis-o, însă, cu o zi înainte să împlinească 20 de ani.

Imaginile prezentate de procurorii britanici îl arată pe tatăl vitreg al Carlei cum coboară din maşină la 4 dimineaţa. Tocmai făcuse un drum de 180 de kilometri, de acasă din Hartlepool, până în Preston. A parcat departe de locurile destinate vizitatorilor şi a coborât din maşină cu capul băgat sub o pătură. O oră şi jumătate mai târziu, a plecat ascuns sub o umbrelă, cu două genţi în mână, încălţat cu pantofii sport ai fetei. A făcut drumul retur şi s-a comportat ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. S-a plimbat cu mama fetei pe plajă şi a privit, fără să lase emoţiile să-l dea de gol, cum femeia a încercat, ore în şir, să dea de fiica ei la telefon. Carla a fost găsită abia a doua zi, fix când ar fi trebuit să îşi serbeze cea de-a 20-a aniversare.

"Trupul Carlei Georgescu, în vârstă de 19 ani, studentă la Universitatea din Lancashire, a fost găsit în căminul din strada Victoria, joi după-amiază, a anunţat Poliţia. Un bărbat în vârstă de 34 de ani din Hartlepool rămâne arestat. Poliţia din Lancashire spune că el o cunoştea pe Carla", a transmis Lucy Woodham, jurnalistă BBC.

Obsesia tatălui vitreg pentru Carla, descoperită de anchetatorii britanici

Pas cu pas, procurorii au reconstruit tabloul macabru al unei obsesii pe care nimeni nu o bănuia. Din afară, părea familia perfectă: cu trei zile înainte de crimă, cei trei sărbătoriseră în avans ziua de naştere a studentei la Psihologie.

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Pe ascuns, însă, bărbatul de 34 de ani îşi filmase fiica vitregă, apoi manipulase imaginile să le dea o tentă sexuală. Anchetatorii au găsit în casa individului inclusiv un manechin îmbrăcat în cămaşa de noapte a fetei. Când a aflat că fiica sa vitregă plănuieşte o vizită în România, Nathan Owens şi-a pierdut şi ultima fărâmă de raţiune.

"Ştia că ea începuse o relație romantică cu un tânăr pe care plănuia, de asemenea, să-l vadă în viitorul apropiat. S-ar putea să fi fost vorba de o oarecare gelozie sexuală", a spus procurorul britanic Nicholas Lumley.

Colegii de facultate ai româncei, în stare de şoc după moartea tinerei

Pentru colegii de facultate ai româncei, moartea ei a fost un şoc. Zeci de tineri s-au adunat la un priveghi în faţa universităţii.

"Ne-am adunat cu mare tristeţe, dar şi în semn de solidaritate pentru a-i aduce un omagiu şi pentru a ne aminti de una dintre studentele noastre, Carla-Maria Georgescu. Şocul, durerea şi simţul copleşitor de pierdere pe care le resimţim mulţi dintre noi sunt evidente", a scris Lancashire Post.

Născută la Bucureşti, Carla s-a mutat în Marea Britanie pe când avea doar 12 ani. Nathan Owens, ucigaşul ei, riscă acum să-şi petreacă restul vieţii după gratii.

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