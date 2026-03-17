Român de 19 ani, răpit, torturat şi sechestrat de trei traficanţi de droguri în Spania. Le datora bani

Un român de 19 ani a fost sechestrat şi torturat de trei traficanţi de droguri în oraşul spaniol Borja, din provincia Zaragoza, pentru că le era dator. Tânărul a fost răpit dintr-un bar şi salvat ulterior de poliţie, după ce martorii au reuşit să reţină numărul maşinii cu care a fost răpit.

Trei persoane au fost arestate pentru răpirea și torturarea unui tânăr în Ejea de los Caballeros. Motivul răpirii a fost o datorie financiară pe care victima o avea față de cei trei încă din ianuarie.

Cei trei bărbați, în vârstă de 23, 37 și 36 de ani, sunt acuzați de răpire, agresiune, deținere ilegală de arme de foc și trafic de droguri. Primii doi sunt cetățeni spanioli de origine nord-africană, iar al treilea este polonez. Doi dintre bărbați aveau antecedente penale. Victima este un bărbat român în vârstă de 19 ani căruia cei trei bărbați îi cereau plata unei datorii contractate recent, scrie El Mundo.

Filmul incidentului

Incidentul a avut loc în noaptea de 9 martie. Victima se afla într- un bar din Ejea de los Caballeros cu niște prieteni când patru persoane au intrat și l-au luat cu forța pe tânăr. L-au lovit în față și l-au împins afară din local. Odată ajuns afară, tânărul a încercat să scape, dar agresorii l-au prins și l-au urcat cu forța într-un vehicul împotriva voinței sale.

În urma relatărilor mai multor martori, Garda Civilă a activat o operațiune de căutare formată din mai multe patrule.

Trei ore mai târziu, marți, în jurul orei 1:30, agenții i-au localizat pe suspecți împreună cu victima într-o zonă împădurită din orașul Borja și au procedat la arestarea celor trei răpitori și la eliberarea tânărului, care avea vânătăi pe gât, față și picioare, precum și o rană sângerândă la mână, fiind dus la spital.

În timpul inspecției vehiculului, a fost găsit un pistol sub una dintre roțile din spate, iar în portbagaj, un clește și o cutie de solvent. Atacatorii au folosit aceste obiecte pentru a-și tortura victima în timpul călătoriei dintre Ejea și Borja.

I-au aplicat şocuri electrice

Tânărul de 19 ani a fost lovit în mod repetat cu pumnii și i s-au aplicat șocuri electrice. La un moment dat a şi leşinat. Agresorii i-au răsucit un deget cu un clește și i-au lovit mâna, în timp ce doi dintre ei l-au ținut la pământ și l-au amenințat că îl vor forța să bea solvent și îi vor tăia un deget cu cleștele dacă nu își va plăti datoria.

În plus, atacatorii săi i-au folosit telefonul mobil și, dându-se drept el, au contactat persoane din cercul său, cerându-le bani pentru a achita o datorie urgentă și avertizându-le că, dacă nu fac acest lucru, viața sa este în pericol.

Câteva ore mai târziu, a fost efectuată o percheziție la domiciliul unuia dintre ei, unde au fost găsite diferite cantități de stupefiante, speed, cocaină, marijuana, hașiș și rășină de hașiș, agenți de tăiere și elemente pentru prepararea și distribuirea dozelor.

De asemenea, în cadrul acestei operațiuni au fost confiscate 2.000 de euro în numerar, o macetă mare, o baionetă și o armă cu gloanțe metalice.

Ancheta a stabilit că răpirea a avut loc pentru o datorie pe care victima o avea față de deținuți încă din ianuarie. Când acesta nu a reușit să o plătească, tânărul a primit amenințări cu moartea.

