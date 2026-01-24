Antena Meniu Search
Video Nicușor Dan, prezent la manifestările de Ziua Micii Uniri, alături de români. Vizite la Focșani şi Iaşi

Azi se împlinesc 167 de ani de la "Mica Unire", iar în toată țara se organizează evenimente. La Focșani, oraș cu o încărcătură simbolică aparte în istoria națională, ajunge şi președintele Nicușor Dan.

de Adrian Obreja

la 24.01.2026 , 10:04
La Focșani, acolo unde merge și președintele României, va fi decorat Colegiul Național Unirea din Focșani pentru cei 160 de ani de activitate. După care, președintele va participa în Piața Unirii la activitățile dedicate acestei zile. Vor fi ceremonii militare și religioase, dar și momente artistice care constau în dansuri populare.

Președintele Nicuşor Dan va merge apoi la Iaşi, unde va participa la activități similare dedicate acestei zile. În București, la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe dealul Patriarhiei, la ora 10, vor fi depuse coroane și flori de către autorități. 

Iar la Galați și Constanța, la ora 12, asociația Via Dobrogeana invită comunitățile să participe la formarea unui lanț uman, activitate la care și-au anunțat deja prezența câteva sute de persoane. Un lanț uman care să simbolizeze unirea românilor. 

Nu doar în aceste orașe, ci și în restul celor din țară vor avea loc activități astăzi dedicate zilei Unirii. Un moment extrem de important în istoria națională, astăzi, când se împlinesc 167 de ani.

mica unire unirea principatelor romane alexandru ioan cuza nicusor dan manifestatii
