Româncă de 40 de ani, reţinută în Spania. Injecta ilegal botox şi acid hialuronic în propriul salon de păr

O româncă a fost reţinută în Spania după ce a fost prinsă că injectează ilegal botox şi acid hialuronic.

de Redactia Observator

la 06.09.2025 , 10:50

Femeia de 40 de ani oferea serviciile în propriul său coafor şi făcea parte dintr-o mare reţea de furnizori de tratamente de înfrumuseţare, fără autorizaţie.

Autorităţile au descoperit numeroase medicamente expirate şi depozitate necorespunzător. Tratatementele aveau preţuri reduse şi le puneau clientelor sănătatea în pericol. 

