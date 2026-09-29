Româncă de 64 de ani, găsită moartă într-o livadă de măslini din Zakynthos. Femeia dispăruse de 2 săptămâni

O turistă româncă în vârstă de 64 de ani, dispărută în Zakynthos de pe 11 septembrie, a fost găsită moartă duminică după-amiază, într-o livadă de măslini. Trupul femeii a fost descoperit de un localnic care ajunsese în zonă pentru lucrări agricole.

Femeia, care era cazată la un hotel din zona Alykanas, era căutată de mai bine de două săptămâni, scrie Protothema.

Potrivit ERT, trupul acesteia a fost găsit în zona "Kastelia", din Ano Gerakari, de un localnic care mersese acolo pentru a desfăşura activităţi agricole.

Trupul femeii, găsit la 3 km de locul unde fusese văzută ultima dată

Locul în care a fost descoperită românca se află la aproximativ trei kilometri de punctul în care aceasta fusese surprinsă ultima dată de o cameră de supraveghere, în centrul localităţii Alykanas.

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Poliţia a exclus posibilitatea unei fapte de natură penală.

Trupul femeii va fi transportat la Patras, unde urmează să fie efectuată o examinare medico-legală.

Autopsia ar trebui să stabilească exact cauzele morţii femeii de 64 de ani.