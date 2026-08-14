Vacanţă de coşmar pentru mii de români în Halkidiki. Un uriaş incendiu de vegetaţie risca să înghită cu totul o staţiune, aşa că sute de oameni au fost evacuaţi de urgenţă. Unii au fost luaţi cu bărcile de pe plajă. Alţii, mai norocoşi, au apucat să-şi ia şi bagajele în autocarele care i-au luat de la hoteluri. Peste 200 de pompieri se luptă cu flăcările care, în doar câteva ore, au pârjolit peste trei mii de hectare.

"S-a extins incredibil de repede. A fost un sentiment foarte straniu", a spus o româncă.

Paradisul turistic Siviri din Halkidiki e cea mai fidelă reprezentare a iadului pe pământ. Versanţii până mai ieri plini de verdeaţă au fost înghiţiţi de un zid de flăcări înalt de 30 de metri. Nori uriaşi de fum negru au acoperit plajele pline ochi de turişti.

Doar cu ce aveau asupra lor, aproape 500 de oameni au fost evacuaţi direct cu bărcile de pe plajă de către Paza de Coastă a Greciei.

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Români surprinși de incendii în plină vacanță

Printre cei care s-au trezit cu vacanţa de vis transformată într-o amintire de coşmar sunt şi mulţi români.

"S-au panicat. Cel mic a început să plângă când a văzut focul şi a auzit alarmele de pe telefon şi nu numai el, ci şi alţi copilaşi de pe plajă, mămici, toată lumea s-a speriat", a povestit Claudia Gutulescu, turistă româncă în Grecia.

Evacuările au fost făcute în mare grabă, mulţi au apucat să-şi ia cu ei doar strictul necesar.

"Ne-am pregătit să plecăm de pe plajă, am sunat la cei care merseseră deja la hotel, să tragă o haină pe ei, să fim pregătiţi de ceva. Până am ajuns la hotel, era tot dealul negru. S-a extins incredibil de repede", a continuat Claudia.

Autoritățile române, apel pentru turiștii afectați

Consulatul General al României la Salonic a anunţat că turiştii afectaţi pot solicita cazare temporară pe o platformă pusă la dispoziţie de autorităţile elene, iar Ministerul Afacerilor Externe a făcut apel la toţi românii afectaţi de incendii să apeleze la misiunile diplomatice.

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Panică a fost şi la hotelurile de lux, de unde turiştii au plecat cu autobuzele. De la cinci stele, au ajuns, claie peste grămadă, în sala de sport din satul Kassandra.

"Eu și soția mea eram pe plaja Sfântul Nicolae și, pe la ora trei după-amiaza, am văzut flăcări și fum, iar apoi am primit un mesaj de avertizare din partea guvernului elen. După aceea, am plecat de pe plajă spre Siviri. În centrul localității Siviri se afla un incendiu foarte, foarte mare. Ulterior, focul s-a îndreptat spre partea dreaptă. A fost un adevărat dezastru", a declarat un alt turist.

"Mulți oameni erau speriați. Ai văzut incendiile, bineînțeles că ți-e frică. Ți se frânge inima pentru oamenii ale căror case au fost afectate", a precizat altă persoană.

Peste 3.000 de hectare, mistuite de incendiu

Aproape 230 de pompieri n-au reuşit să ţină piept flăcărilor. În doar 2 ore şi jumătate, linia de foc avea trei kilometri lungime. Incendiul a pârjolit, în total, peste 3 mii de hectare. 2 pompieri au fost răniţi.

În multe staţiuni, peisajele din noul Halkidiki sunt dezolante. Maşini distruse, păduri transformate în cenuşă, oameni disperaţi, care îşi numără pagubele.

"Incendiul a izbucnit acolo, am stins cu furtunul tot ce am putut. Ce s-a ars, s-a ars. Atâta timp cât noi suntem teferi, ce putem face?", a spus un localnic.

Incendiile fac ravagii și în Croația și Marea Britanie

Dezastru este şi în Croaţia. 36 de oameni au fost răniţi şi mai bine de două mii au fost evacuaţi din oraşul turistic Omis.

Cu toate eforturile a peste 300 de pompieri, flăcările au cuprins versanţii unui munte.

Şi în Marea Britanie, 19 oameni au fost răniţi după ce un incendiu de vegetaţie izbucnit în West Midlands a mistuit mai multe case.