Poliția germană emite o ipoteză teribilă în cazul celor două românce moarte în Germania luna trecută. Doi hoți de fier vechi au fost arestați și sunt bănuiți că au furat sau au deteriorat țevile din interiorul clădirii. Acest lucru a dus la o acumulare de gaze și, în cele din urmă, la explozia care a pus la pământ imobilul.

La trei săptămâni de la tragedia care a șocat Görlitz, un oraș cu 55.000 de locuitori de la granița cu Polonia, anchetatorii germani au făcut primele arestări.

"Poliția și procurorii investighează un caz de presupusă omucidere din culpă cauzată de o explozie. Suspecții sunt un cetățean polonez în vârstă de 27 de ani și un cetățean afgan în vârstă de 33 de ani. Ambii sunt în prezent în arest în legătură cu un alt caz", a explicat purtătorul de cuvânt al Poliției din Görlitz, Kai Siebenäuger.

Poliția oferă recompense celor care au imagini cu suspecții în jurul casei

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Cei doi ar fi comis un șir de infracțiuni în oraș, unde au venit special să fure fier vechi. Poliția a publicat fotografiile suspecților și oferă 5.000 de euro recompensă pentru cine are imagini de la camerele de supraveghere sau din mașini cu suspecții în jurul casei.

"Erau acolo să caute oțel, în special biciclete, fier vechi și țevi de cupru. În cele din urmă au intrat în casa de la numărul 21, pe strada James-von-Moltke. Ceea ce s-a întâmplat exact acolo face obiectul unor investigații suplimentare", a mai spus Kai Siebenäuger.

Ce s-a întâmplat în Görlitz

Tragedia din Görlitz a avut loc pe 18 mai. În jurul orei 18:00, clădirea veche de un secol s-a prăbușit din senin după o deflagrație puternică, pe care localnicii au comparat-o cu un cutremur. Georgiana, în vârstă de 25 de ani, și verișoara ei Andreea, în vârstă de 26 de ani, au rămas prinse sub dărâmături. Logodnicul Georgianei, Cosmin, a scăpat ca prin minune - ieșise din casă ca să îi cumpere fetei pastile de cap.

"Am ieșit din casă pentru câteva minute, iar apoi am auzit o explozie. Suntem împreună de 10 ani. Ce mai pot să spun?", spunea logodnicul Georgianei.

După trei zile de căutări, operațiunea de salvare s-a încheiat dureros. Cele două românce și un bulgar de 48 de ani au fost scoși fără viață de sub resturile clădirii.