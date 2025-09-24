România rămâne lider UE la exportul de grâu moale, în ciuda unei scăderi generale

În primele aproape trei luni ale anului agricol 2025/2026, exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene au scăzut cu 33%, însă România rămâne lider incontestabil, livrând peste două milioane de tone.

Exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene, în perioada cuprinsă între 1 iulie (când a început anul agricol 2025/26) şi 21 septembrie, au ajuns la 4,12 milioane de tone, în scădere cu 33% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate marţi de Comisia Europeană, informează Reuters, citat de Agerpres.

Conform acestor date, România a fost, de departe, cel mai mare exportator de grâu moale din UE, cu o cantitate de 2,07 milioane de tone, urmată de Lituania cu 620.000 de tone, Germania cu 410.000 de tone, Polonia cu 330.000 de tone şi Letonia cu 310.000 de tone.

Executivul comunitar a subliniat că datele incomplete privind exporturile Franţei, care în mod normal este cel mai mare exportator de grâu din UE, au contribuit la scăderea exporturilor blocului comunitar. De asemenea, datele privind exporturile Bulgariei şi Irlandei sunt în continuare incomplete.

Separat, autorităţile ucrainene au anunţat că de la începutul anului agricol 2025/2026 şi până la data de 22 septembrie, Ucraina a exportat 5,82 milioane tone de cereale şi leguminoase, inclusiv 4,02 milioane de tone.

