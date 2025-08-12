Românul decedat în incendiul din Spania a murit încercând să salveze caii de la şcoala de echitaţie unde lucra

Incendiile care au cuprins Tres Cantos, o suburbie a Madridului, au luat viaţa unui român în vârstă de 50 de ani. Potrivit presei spaniole, bărbatul a murit încercând să salveze caii de la şcoala de echitaţie unde lucra.

Oamenii care locuiesc în zonă şi îl cunoşteau pe român l-au descris pentru publicaţia 20minutos.es ca fiind un bărbat amabil şi extrem de muncitor. Drept dovadă, susţin ei, proprietarul spaniol al şcolii de echitaţie i-ar fi oferit românului un mic teren lângă şcoală pentru ca acesta să cultive fructe şi legume.

Românul, salvat în primă fază de primele echipe de intervenţie ajunse la faţa locului

Incendiul de pădure din Tres Cantos a izbucnit luni după-amiază, singura victima fiind cetăţeanul român. Acesta a suferit arsuri pe 98% din suprafaţa corpului în timp ce încerca să salveze caii. Serviciile spaniole de urgenţă care au intervenit prompt la faţa locului au reuşit să-l scoată pe bărbat din flăcări, să-i salveze viaţa şi să-l stabilizeze.

Acesta a fost preluat apoi rapid de un elicopter al Gărzii Civile şi transportat la Spitalul La Paz. Medicii de acolo au făcut eforturi supraomeneşti pentru a-l menţine în viaţă, dar situaţia sa era mult prea gravă şi românul a decedat câteva ore mai târziu. "Starea sa era deja foarte dificilă atunci când a fost dus la spital şi, din păcate, trebuie să-i deplângem moartea", a declarat Jesus Moreno, primarul din Tres Cantos.

