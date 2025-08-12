Român de 50 de ani, mort în incendiile din Tres Cantos, lângă Madrid. Bărbatul avea arsuri pe 98% din corp

Un bărbat a murit într-un incendiu forestier în orașul Tres Cantos, o suburbie din nordul Madridului, au anunțat marți autoritățile locale. Potrivit surselor Observator, este vorba despre un cetăţean român, în vârstă de aproximativ 50 de ani, care a suferit arsuri pe 98% din suprafaţa corpului.

Un bărbat de aproximativ 50 de ani, cetăţean român, a murit după ce a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului. Un alt bărbat de 83 de ani a fost rănit, iar 180 de locuitori rămân evacuați din casele lor.

Bărbatul este prima victimă a numeroaselor incendii care afectează Spania, care se confruntă cu un val de căldură, cu temperaturi care depășesc 40°C, relatează 20minutos.es. "Regret profund moartea bărbatului care a fost grav rănit în incendiul forestier din Tres Cantos", a scris Isabel Díaz Ayuso, președinta Comunității Madrid, pe rețeaua de socializare X.

Un incendiu devastator s-a răspândit duminică în mai multe regiuni din nord-vestul Spaniei, în apropierea graniței cu Portugalia. Focul amenință și situl Las Medulas, o zonă muntoasă inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, exploatată de romani pentru zăcămintele de aur.

Un copil român a murit în Sardinia

Ministerul italian al Sănătăţii a emis luni o alertă roşie pentru şapte oraşe mari, printre care Bologna şi Florenţa, în condiţiile în care temperaturile ar urma să crească şi mai mult în următoarele zile. Unsprezece oraşe sunt în alertă roşie marţi şi 16 miercuri.

Aproximativ 190 de pompieri şi armata continuă să lupte împotriva unui incendiu care face ravagii începând de sâmbătă în parcul din jurul Vezuviului, al cărui acces este interzis turiştilor.

Un băiat român de 4 ani a murit din cauza unui şoc termic, la câteva zile după ce a fost găsit inconştient în maşina familiei sale, în Sardinia.

Incendiile de vegetaţie fac ravagii în Europa

Valul de căldură care traversează Europa a determinat institutele meteorologice din Franţa, Italia şi până în Albania să declanşeze coduri roşii de caniculă. Aceste episoade de căldură extremă, care au făcut şi victime, între care un copil român, sunt însoţite de incendii mai frecvente. Peninsula Iberică şi ţările din Balcani se luptă cu mai multe incendii care au devastat deja o parte din situl turistic spaniol Las Médulas, inclus de UNESCO în patrimoniul mondial, relatează AFP.

Temperaturile ridicate, care încep să ajungă în Regatul Unit, sunt surprinzător de puternice în comparaţie cu datele istorice.

Valurile de caniculă mai extinse, mai lungi şi mai frecvente sunt o consecinţă previzibilă a creşterii concentraţiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă, cauzată în principal de utilizarea combustibililor fosili, spune Richard Allan, profesor la Universitatea Reading din Marea Britanie. "Intensitatea valurilor de căldură din timpul verii, dar şi condiţiile meteorologice extreme, uscate sau umede, vor continua să se agraveze treptat până când vom controla emisiile de gaze cu efect de seră şi vom stabiliza încălzirea globală", adaugă el, insistând asupra necesităţii de a "ne pregăti pentru o lume mai periculoasă".

Luni, Portugalia vecină se lupta cu trei incendii majore. Cel mai îngrijorător este cel din Trancoso, în centrul ţării, care mobilizează încă peste 650 de pompieri. Acesta a provocat rănirea uşoară a şase persoane, dintre care trei pompieri, potrivit unui bilanţ al Protecţiei Civile citat de agenţia Lusa, care precizează însă că situaţia evoluează favorabil.

În Franţa, 20 de departamente, în principal din vest şi sud, sunt clasificate luni de Météo-France ca fiind expuse unui risc ridicat de incendii, la o zi după ce a fost stins incendiul uriaş ce a cuprins 16.000 de hectare în departamentul Aude.

În Turcia, peste 2.000 de persoane au fost evacuate luni în provincia Çanakkale (nord-vest), unde un incendiu violent a devastat locuinţe şi a intoxicat zeci de locuitori.

Alerta roşie de caniculă este în vigoare şi în mai multe regiuni din Balcanii de Vest, cu temperaturi de 41°C în unele zone din sudul Bosniei, Muntenegru şi Albania.

În Albania, aproximativ 800 de militari au fost mobilizaţi pentru a ajuta pompierii, 14 focare fiind încă active luni, a anunţat Ministerul Apărării. Aceştia sunt asistaţi de şapte elicoptere şi avioane de stingere a incendiilor din Emiratele Arabe Unite, Cehia, Slovacia, Croaţia şi Grecia, a precizat ministerul. În această ţară, aproape 34.000 de hectare au ars din iulie în incendii de vegetaţie aproape zilnice, potrivit Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (Effis). Poliţia a evacuat luni turiştii, 500 potrivit presei locale, din zona naturală protejată Syri i Kaltër (Ochiul Albastru), o sursă de apă foarte apreciată de turişti, situată la aproximativ 20 de kilometri de Saranda, o staţiune balneară din sudul ţării.

În ţara învecinată, Muntenegru, armata a intervenit, de asemenea, pentru a sprijini pompierii care luptă cu un incendiu de amploare alimentat de rafale de vânt. A izbucnit luni, la nord de Podgorica, capitala ţării, unde mai multe familii au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele, a relatat televiziunea naţională RTCG.

În Croaţia, un incendiu de pădure a distrus aproximativ 300 de hectare în regiunea Jesenice, lângă portul Split, în sudul ţării.

