Rubio spune că SUA rămâne "fără multe opţiuni" de a sancţiona Rusia

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, miercuri, că SUA rămâne "fără opţiuni" de a sancţiona Rusia, după ce luna trecută a plasat sancţiuni internaţionale asupra giganţilor petrolieri Rusneft şi Lukoil, scrie Politico.

"Nu prea ne-a mai rămas mare lucru de sancționat din partea noastră, adică am lovit companiile lor petroliere majore, ceea ce toată lumea cerea", a declarat Rubio înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe din G7, scrie Politico.

În luna septembrie, SUA a impus sancțiuni împotriva giganţilor Rosneft și Lukoil, precum și a subsidiarelor acestora, într-o încercare de a reduce veniturile Rusiei din petrol, care este principala sursă de finanțare a războiului împotriva Ucrainei.

Sancțiunile vor intra pe deplin în vigoare pe 21 noiembrie, însă mai multe țări plănuiesc să ceară excepții. Ungaria a obținut deja o prelungire de un an din partea SUA.

Unul dintre mecanismele de aplicare a sancţiunilor este vizarea "flotei fantomă" a Rusiei, compusă din sute de petroliere care transportă ilegal petrol rusesc sancționat în întreaga lume.

"Flota fantomă a fost adusă în discuție pentru că eu cred că europenii pot face lucruri în această privință, având în vedere că multe dintre aceste transporturi au loc în zone mult mai apropiate de ei", a spus Rubio.

UE a impus 19 pachete de sancţiuni împotriva Rusiei

UE a impus deja 19 pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând GNL-ul rusesc, băncile, tranzacțiile cu criptomonede. De asemenea, Uniunea a intensificat măsurile împotriva flotei fantomă care transportă clandestin bunuri sancționate, toate cu scopul de a reduce economia de război a Rusiei.

Guvernul ucrainean afirmă că există în continuare opțiuni de sancționare și că este pregătit să colaboreze cu partenerii pentru a le demonstra acestora.

"Referitor la declarația lui Rubio despre epuizarea opțiunilor de sancționare... există cu siguranță mai multe opțiuni obiective. Alte companii petroliere majore, bănci, flota și infrastructura. Și componentele și domeniul apărării. Și sistemele de plăți. Și regiunea Arctică. [...] Continuăm să lucrăm cu partenerii americani, cu G7 și cu alții. Vor urma și alte sancțiuni​", a spus Vladyslav Vlasiuk, emisarul pentru sancțiuni al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

