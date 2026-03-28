Lumea întreagă e în fierbere de o lună de zile. Operaţiunea militară specială asupra Iranului, care ar fi trebuit să dureze câteva zile, e departe de un acord de pace. În ciuda declaraţiilor optimiste ale preşedintelui american, ameninţările şi atacurile armate continuă. Iranienii au rănit mai mulţi soldaţi americani dintr-o bază saudită ca răspuns la asaltul asupra centralei nucleare de la Bushehr. În război intră şi rebelii din Yemen, de unde s-au tras, în premieră, rachete asupra Israelului.

Preşedintele SUA: Iran trebuie să deschidă Strâmtoarea "Trump". Între timp, rebelii houthi au intrat în război

Loviturile americano-israeliene de peste noapte au atins mai multe zone rezidenţiale din Iran. Cel puţin 12 oameni au murit şi aproape 50 au fost răniţi. Pentru a treia oară în 10 zile, Iranul a denunţat noi atacuri care au vizat singura centrală nucleară operaţională a ţării, cea de la Busher.

Lovitura a rămas însă fără urmări asupra reactorului. Nu fără efecte a fost replica Iranului. 15 soldaţi americani au fost răniţi după ce mai multe drone au năvălit peste baza militară Prince Sultan din Arabia Saudită.

"Trump și comandanții armatei americane trebuie să înţeleagă clar că regiunea se va transforma într-un cimitir pentru soldații americani și că nu vor avea altă opțiune decât să se supună voinței divine a poporului eroic și a luptătorilor curajoși ai Islamului", Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al Gărzii Revoluţionare.

Rebelii houthi intră în război

În conflictul din Orientul Mijlociu îşi fac simţită prezenţa, mai nou, şi rebelii houthi care au revendicat lovituri la adresa Israelului. O rachetă lansată din Yemen a fost interceptată de sistemele de protecţie ale Tel Avivului.

"Operațiunile noastre, cu ajutorul lui Allah, vor continua până la atingerea obiectivelor declarate și până când agresiunea împotriva tuturor fronturilor rezistenței va înceta", a declarat Yahya Saree, purtător de cuvânt militar al Houthi.

Ameninţările nu îl impresionează deloc pe preşedintele american Donald Trump. Care continuă să susţină că are situaţia sub control. Este atât de relaxat încât a încurcat şi numele strâmtorii Ormuz. "Puteţi să mă întrebaţi orice doriţi. Să mă întrebaţi şi despre sex. Orice vă doriţi. Sunt aici pentru voi. Vor trebui să deschidă Strâmtoarea Trump. Adică Ormuz. Scuze, o greşeală teribilă", a declarat Trump.

După discursul ţinut în faţa investitorilor la Miami, şeful statului american a anunţat că ar putea să atace şi alte state. "Am construit această mare armată. Şi au spus că nu o voi folosi. Dar uneori trebuie să o folosesc. Şi Cuba este următoarea, apropos. Dar să vă prefaceţi că nu aţi auzit".

"Cuba e următoarea"

Între timp, diplomaţii americani susţin că primesc semnale că iranienii şi-ar dori totuşi să se ajungă la o înţelegere pentru încheierea ostilităţilor. "Suntem în termen sau înainte de termen în această operațiune și ne așteptăm să o finalizăm la momentul potrivit aici, în câteva săptămâni, nu luni", spune Marco Rubio.

Oficialul american este convins că războiul s-ar putea încheia înainte ca trupele terestre care se află deja în drum spre Orientul Mijlociu să ajungă acolo.

