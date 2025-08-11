Concernul militar Kalashnikov vine cu un concept revoluţionar care poate avea atât aplicaţii militare, cât şi civile. Drona care stă în aer 20 de zile e noul proiect al ruşilor de la Kalashnikov. Potrivit TASS, drona a fost livrată către SVO (n.red. trupelor care luptă pe frontul din Ucraina).

- Rusia a construit o dronă capabilă să zboare 20 de zile. "Quazimachta" ar fi fost deja trimisă pe front - tass.ru

"Quazimachta" e drona revoluţionară a celor de la Kalashnikov, construită pe structura unui model mai vechi. "Poate zbura până la 500 de ore. Poate funcţiona în acest regim, da. De obicei, o dronă funcţionează maximum 24 de ore. Adică, e ridicată, e coborâtă, se verifică dacă totul e ok şi se reia procesul", a declarat pentru TASS Leonid Rokeyakh, directorul departamentului de Drone şi Muniţii din cadrul concernului Kalashnikov.

Ruşii susţin că poate fi folosită şi de civili

El a mai precizat că drona nouă va fi mereu activă, informaţiile către ea fiind transmise prin cablu. "Quazimachta" poate fi folosită pentru a proteja un perimetru desemnat sau pentru a ţine sub supraveghere o ţintă pe câmpul de luptă. Noua dronă poate fi folosită de instituţiile civile, nu doar de cele din domeniul Apărării susţin reprezentanţii Kalashnikov. De exemplu, "Quazimachta" ar putea fi folosită pentru supraveghere la evenimente majore care implică mase mari de oameni cum ar fi de exemplu concerte, festivaluri sau evenimente sportive.

Articolul continuă după reclamă

Sistemele folosite pe "Quazimachta" sunt construite de aşa natură încât să permită funcţionarea pe termen lung. Drona poate asigura imagini video non-stop, optic şi infraroşu, aceste imagini fiind transmise în timp real operatorului de la sol sau centrului de comandă de care aparţine. Atunci când bateriile ajung la limita de funcţionare, drona revine singură la sol pentru realimentare.

