Cum au învățat rușii să învingă sistemele NATO Patriot. Rachetele fac manevre abrupte înainte de a lovi ținta

Rusia a învățat cum să învingă sistemele defensive Patriot ale NATO, a modificat rachetele Iskander-M și Kinjal pentru a le face mai greu de interceptat, prin traiectorii imprevizibile și manevre bruște, arată o analiză Financial Times care vorbește despre o scădere drastică a ratei de interceptare în Ucraina, de la 37% în august la doar 6% în septembrie. În timp ce Moscova continuă să lovească infrastructura energetică înainte de iarnă, Ucraina solicită urgent sprijin suplimentar din partea aliaților occidentali pentru a-și întări apărarea antiaeriană.

Moscova a reușit să-și modifice rachetele pentru a învinge sistemele de apărare aeriană Patriot ale Ucrainei, au declarat oficiali ucraineni și occidentali citați de Financial Times. Armata rusă a bombardat pe durata verii fabricile de drone din Ucraina, un exemplu clar că și-a îmbunătățit rachetele balistice pentru a învinge mai eficient sistemele americane Patriot.

Rachetele ruşilor fac manevre abrupte înainte de a lovi ținta

Aparent, rușii au modificat sistemele Iskander-M, care lansează rachete cu o rază de până la 500 km, precum și rachetele balistice lansate din aer Kinjal, care pot zbura până la 480 km. Rachetele au acum o traiectorie tipică, apoi se abat brusc de la ea și intră într-un picaj abrupt sau execută manevre care derutează sau ocolesc interceptoarele Patriot. Un fost oficial ucrainean a declarat că aceste modificări oferă Rusiei un avantaj strategic important, care poate influența decisiv desfășurarea conflictului. "E o schimbare majoră de joc pentru Rusia".

Rușii au distrus în ultimele luni instalaţii militare-cheie din Ucraina

Bombardamentele rușilor au distrus facilități militare-cheie și infrastructură critică înainte de iarnă, în contextul în care stocurile de interceptoare pentru Patriot ale Ucrainei au fost deficitare, iar livrările întârziate. Rata de interceptare a rachetelor balistice din Ucraina s-a îmbunătățit în timpul verii, ajungând până la 37% în august, dar a scăzut la 6% în septembrie, în ciuda unui număr mai mic de lansări, potrivit datelor publicate de forțele aeriene ucrainene și analizate de Financial Times. Forțele aeriene ucrainene au anunțat miercuri că toate cele patru rachete Iskander-M lansate peste noapte au ocolit sistemele de apărare ale țării și și-au atins țintele.

Patru fabrici de drone din zona Kievului, grav avariate

Cel puțin patru fabrici de drone din zona Kievului au fost grav avariate de rachete în această vară, au confirmat actuali și foști oficiali ucraineni. Pe 28 august a fost lovită o fabrică care produce drone turcești Bayraktar. Tot atunci, două rachete par să fi vizat birourile unei companii care proiecta și producea componente pentru sisteme de drone. Rachetele rusești au evitat apărarea aeriană ucraineană și au avariat și birourile Delegației UE și British Council aflate în apropiere.

Scădere semnificativă a ratelor de interceptare

Interceptoarele Patriot sunt singurele din arsenalul Kievului capabile să doboare rachete balistice rusești. Rachetele de croazieră pot fi doborâte cu sisteme de apărare mai puțin sofisticate, dar modificările făcute de Moscova le-au făcut și pe acestea mai greu de contracarat, potrivit oficialilor.

Primul indiciu al modernizării rachetelor rusești este scăderea semnificativă a ratelor de interceptare, a explicat un oficial occidental, care a adăugat că a observat un "tipar": Rachetele intrate în faza terminală se comportă diferit, adică se abat de la parametrii stabiliți inițial. Evaluarea este confirmată și de un raport al Agenției americane de Informații a Apărării, care acoperă perioada 1 aprilie - 30 iunie.

Raportul spune că forțele armate ucrainene au "avut dificultăți în a utiliza constant sistemele Patriot pentru a se apăra de rachetele balistice ale Moscovei din cauza îmbunătățirilor tactice recente ale Rusiei, inclusiv a unor ajustări care le permit rachetelor să-și schimbe traiectoria și să execute manevre în loc să urmeze o traiectorie balistică clasică".

Este menționat un atac din 28 iunie, care a inclus șapte rachete balistice, din care Ucraina a doborât doar una, precum și un bombardament din 9 iulie, la acea vreme cel mai mare atac aerian de la începutul războiului, care a inclus 13 rachete, din care Kievul a doborât sau neutralizat șapte.

Ucraina și Rusia duc un "joc de cine se adaptează mai bine și mai repede"

Ucraina transmite Pentagonului și producătorilor americani de arme date despre performanța sistemelor Patriot. Compania Raytheon, din Virginia, produce sistemul Patriot, iar Lockheed Martin, din Maryland, produce rachetele interceptoare. Evaluările sunt folosite pentru modificări care să țină pasul cu modernizările rusești, dar un oficial a spus că aceste îmbunătățiri sunt adesea în urma tacticilor Moscovei.

Serghei Kisliția, adjunct al ministrului de Externe al Ucrainei, a declarat pentru FT că "rușii continuă să-și modernizeze semnificativ tehnologia rachetelor Iskander". El a subliniat necesitatea ca partenerii Kievului să oprească fluxurile de componente occidentale către Rusia, inclusiv prin China.

Analiștii susțin că ajustările de software sunt cel mai probabil motivul principal pentru eficiența crescută a rachetelor rusești. Fabian Hoffmann, cercetător în domeniul rachetelor la Universitatea din Oslo, a explicat că producătorii analizează în mod constant datele de interceptare pentru a îmbunătăți performanța sistemelor. Rusia pare că face exact asta, a adăugat el. Racheta Iskander-M "poate face manevre destul de agresive în faza terminală", a notat el.

Modificările de hardware sunt mai costisitoare, dar ajustările sistemelor de ghidare pot permite unei rachete să execute o manevră bruscă chiar înainte de impact, apoi să plonjeze abrupt, complicând urmărirea ei și doborârea de către sistemul Patriot. "O traiectorie terminală mai abruptă, asta e ceva ce poți programa la o rachetă", a spus Hoffmann. Ucraina și Rusia duc un "joc de cine se adaptează mai bine și mai repede" când vine vorba de tehnologia armelor, a spus el. Dar există și un joc de-a șoarecele și pisica în încercarea de a distruge reciproc sistemele de arme.

Rachetele Kinjal sunt lansate de bombardiere sau avioane de luptă rusești aflate în afara razei de acțiune a apărării aeriene ucrainene. Lansatoarele mobile de rachete Iskander ale Rusiei sunt și ele greu de localizat și distrus de Kiev, a spus Hoffmann. Sistemele de apărare Patriot ale Ucrainei, care sunt formate dintr-un radar, stație de control și lansatoare, sunt și ele mobile. Unele dintre ele au fost vizate și avariate pe durata a luni de atacuri susținute, ceea ce a subțiat apărarea stratificată a țării.

Rușii vizează inclusiv personalul specializat instruit pentru sistemele Patriot. De pildă, locotenent-colonelul Denis Sakun, inginer-șef al unei unități antiaeriene din Kiev, a fost ucis în decembrie 2024 în timp ce încerca să salveze un sistem Patriot lovit de ruși, potrivit presei ucrainene.

"Patriot-urile trebuie să se apere singure" în Ucraina

În trecut, bateriile Patriot erau protejate de alte sisteme precum cele germane Iris-T și alte baterii cu rază medie. Aceste sisteme au fost fie avariate, fie relocate, astfel că "Patriot-urile trebuie să se apere singure" în timp ce se luptă cu rachete rusești. Ucraina nu dezvăluie numărul bateriilor Patriot pe care le are și nici locul unde sunt desfășurate, dar se știe că cel puțin șase au fost livrate, iar componentele a încă cel puțin trei au fost livrate recent de Germania și Norvegia.

Președintele Volodimir Zelenski a făcut apel la partenerii occidentali ai Ucrainei să ofere mai multe sisteme, oferindu-se să cumpere până la 10 sisteme complete. Pe măsură ce se apropie iarna, Zelenski a avertizat că Moscova revine la strategia sa cunoscută de a lovi rețeaua electrică a Ucrainei pentru a scufunda țara în întuneric și a slăbi moralul populației. Îmbunătățirile rachetelor rusești fac ca amenințarea din acest an să fie și mai acută. "Din păcate, aceasta a devenit deja o tactică tradițională a Rusiei. Încearcă din nou să lase Ucraina fără curent", a spus Zelenski.

