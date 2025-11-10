Zelenski vrea să cumpere 25 de sisteme Patriot din SUA pentru a răspunde atacurilor ruseşti

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat luni, într-o postare pe platforma X, că intenţionează să comande 25 de sisteme de apărare antiaeriană Patriot din Statele Unite, menţionând că ţara sa are nevoie imediată să-şi consolideze scutul antiaerian împotriva atacurilor ruseşti.

"Vorbim despre închiderea cerului încă din prima zi a acestui război. Înțelegem că este vulnerabilitatea noastră. Și ne dăm seama că Putin avea un număr imens de rachete, în timp ce noi aveam foarte puține sisteme de apărare aeriană și doar un stoc mic de rachete din epoca sovietică. Aceste sisteme nu erau deloc un scut", a scris liderul ucrainean.

Ucraina şi-a dezvoltat propriul sistem de apărare

Zelenski a mai spus că, pe parcursul acestui răboi, Ucraina a reuşit să-şi dezvolte propriul sistem de apărare, în parteneriat cu Marea Britanie şi Franţa. "Avem sisteme diferite, am pus la punct multe lucruri și le-am oferit partenerilor noștri un feedback valoros despre cum funcționează sistemele lor, inclusiv Regatului Unit și Franței, care ne-au furnizat și ei sisteme de apărare antiaeriană. Ei apreciază foarte mult experiența pe care le-am transmis-o. În acest război, toate sistemele lor s-au îmbunătăţit în calitate de 10 ori", a adăugat Zelenski.

"Este un război modern împotriva rachetelor moderne, împotriva rachetelor coreene, a dronelor iraniene, a rachetelor rusești și a diverselor arme din diferite țări. Și noi am fost cei care le-am reglat sistemele, cu costuri mari".

Ucraina produce deja OCTOPUS - drone interceptoare

Volodimir Zelenski a mai precizat că Ucraina produce drone interceptoare, cele mai recente, OCTOPUS, fiind realizate în parteneriat cu Marea Britanie. Acestea vor face parte din scutul anterian.

Zelenski: Nu vrem să aşteptăm ani pentru sistemele de apărare

"Vrem să comandăm 25 de sisteme Patriot din Statele Unite. Pentru noi, acesta este un buget clar și înțelegem amploarea financiară; cu toate acestea, anumite elemente lipsesc din acord. Colegii europeni ne pot ajuta aici - ne pot împrumuta sistemele lor acum și apoi le pot lua înapoi pe ale noastre odată ce sosesc de la producători. Aceste sisteme sunt produse pe parcursul mai multor ani și nu am vrea să așteptăm", a precizat Zelenski în postare.

