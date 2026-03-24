Rusia a lansat aproximativ 1000 de drone spre Ucraina, în cadrul unui atac "fără precedent"

Președintele Volodimir Zelenski a criticat marți "depravarea absolută" a Rusiei, după ce Moscova a organizat atacuri masive cu drone asupra Ucrainei, ucigând mai multe persoane și lovind situl Lviv, patrimoniu UNESCO.

de Redactia Observator

la 24.03.2026 , 21:47
Rusia a lansat aproape 1.000 de drone asupra Ucrainei în 24 de ore și a declanșat unul dintre cele mai mari atacuri pe timp de zi din istoria conflictului, au declarat oficialii, conform France 24.

Două persoane au fost ucise și o maternitate a fost avariată într-un atac cu drone asupra orașului vestic Ivano-Frankivsk, o altă persoană fiind ucisă în regiunea centrală Vinița - parte a unui atac de zi care a urmat unui bombardament peste noapte asupra clădirilor rezidențiale din mai multe orașe, care a ucis alte cinci persoane.

"Aceasta este o depravare absolută și numai cineva ca (președintele rus Vladimir) Putin ar putea găsi acest lucru atrăgător", a spus Zelenski despre atacul asupra orașului istoric vestic Lviv, care este departe de front.

Articolul continuă după reclamă

Un reporter AFP din Lviv a văzut o coloană de flăcări ridicându-se dintr-o clădire de lângă Biserica Sfântul Andrei din secolul al XVII-lea și Mănăstirea Bernardină din centrul orașului, care a fost lovită în timpul orei de vârf de seară.

Pompierii lucrau pentru a stinge incendiul la blocul de apartamente, al cărui acoperiș fusese spart și ferestrele aruncate în aer.

Primii respondenți și localnicii au fost văzuți adăpostiți în interiorul unei biserici în mijlocul atacului, așteptând undă verde pentru a reveni afară.

"Amploarea acestui atac arată clar că Rusia nu are nicio intenție de a pune capăt acestui război", a declarat Zelenski în discursul său zilnic, promițând că Ucraina "va răspunde cu siguranță la orice atacuri".

Un purtător de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene a declarat pentru AFP că a fost unul dintre cele mai mari atacuri de zi asupra Ucrainei.

"La o scară atât de mare, este practic prima dată. Nu-mi amintesc să fi existat astfel de atacuri de zi cu zi cu acest număr de drone", a declarat purtătorul de cuvânt, Yuriy Ignat.

Rusia a lansat 550 de drone în timpul zilei de marți, după 392 peste noapte, a anunțat forțele aeriene ucrainene într-un comunicat.

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia razboi ucraina volodimir zelenski
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi schimbat planurile de vacanţă din cauza tensiunilor internaţionale/economice?
Observator » Ştiri externe » Rusia a lansat aproximativ 1000 de drone spre Ucraina, în cadrul unui atac "fără precedent"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.