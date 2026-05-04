Video Explozii la Moscova. O dronă a lovit un complex rezidențial aflat la 6 kilometri de Kremlin

O explozie s-a auzit în noaptea de 3 spre 4 mai, la doar 6 kilometri de Kremlin. Potrivit primarului capitalei Rusiei, Serghei Sobianin, ar fi fost vorba despre un atac cu drone. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului, notează Ukrainskaia Pravda.

de Daniela Ciucă

la 04.05.2026 , 11:03
Explozii la Moscova. O dronă a lovit un complex rezidențial aflat în apropierea Kremlinului - Telegram/

Explozia s-a produs în apropiere de Kremlin, pe strada Mosfilmovskaia, din vestul Moscovei. Canalele rusești de Telegram au publicat imagini cu ceea ce pare a fi o clădire rezidenţială avariată în urma atacului.

Ulterior, Serghei Sobianin a confirmat că orașul a fost ținta unui atac cu drone, fără a oferi detalii suplimentare privind originea acestora. Luni dimineață, Sobianin a anunțat că încă două drone care "se îndreptau spre Moscova" au fost neutralizate.

Distanța dintre locul atacului și Kremlin este de aproximativ 6 kilometri. În urma incidentului, au fost impuse restricții în funcționarea aeroporturilor Domodedovo și Vnukovo din Moscova.

Parada Victoriei, fără tancuri și rachete din cauza îngrijorărilor privind atacurile cu drone

Ministerul Apărării din Rusia a indicat la sfârșitul lunii aprilie că parada de Ziua Victoriei din acest an, din 9 mai, va avea loc fără tancuri și rachete, pe fondul preocupărilor privind posibile atacuri cu drone ucrainene. Rusia sărbătorește pe 9 mai victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Rusia raportează frecvent atacuri cu drone ucrainene asupra zonei metropolitane a Moscovei, acestea vizând de obicei aeroporturi și instalații militare. Infrastructura civilă din capitala rusă este rareori avariată, iar majoritatea dronelor sunt interceptate, conform declarațiilor oficiale.

