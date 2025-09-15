Rusia acuză UE că pregătește un "Maidan" în Serbia. "Tineretul trece de la protest la metode revoluţionare"

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) acuză Uniunea Europeană că ar orchestra o " revoluție colorată" în Serbia, folosind protestele izbucnite după tragedia de la gara din Novi Sad pentru a schimba puterea de la Belgrad, relatează News.ro.

Comunicatul transmis azi de SVR relansează una dintre cele mai frecvente poveşti de propagandă ale Kremlinului: că mișcările de stradă din fostul spațiu sovietic și din Balcani ar fi stimulate din exterior. Potrivit SVR, Bruxelles-ul ar finanța ONG-uri și mass-media din Serbia pentru a mobiliza tinerii și a crea presiune asupra președintelui Aleksandar Vucic, care, deși a menținut relații strânse cu Rusia, a făcut în ultimii ani pași spre apropierea de UE, relatează news.ro.

Contextul intern este tensionat, Serbia trece prin cea mai amplă mișcare de protest din ultimul deceniu, declanșată de moartea a 16 oameni în urma prăbușirii acoperișului unei gări renovate recent. Studenții și opoziția cer alegeri anticipate și acuză guvernul de corupție, legături cu crima organizată și suprimarea libertății presei.

De mai bine de 10 luni, marile orașe sârbe sunt scena unor manifestații, marșuri și blocaje universitare. Opoziția a transformat furia publică legată de tragedia din Novi Sad într-un protest mai larg împotriva puterii Organizațiile pentru drepturile omului au acuzat poliția de folosirea excesivă a forței împotriva manifestanților. Tinerii sunt principala forță a mișcării de stradă, cerând transparență și o luptă reală cu corupția.

Discursul Kremlinului şi declarațiile lui Vucic

SVR susține că scenariul "Maidanului sârb" va eșua datorită "sentimentelor patriotice puternice" din societate, influenței Bisericii Ortodoxe Sârbe și memoriei bombardamentelor NATO. "Tineretul se radicalizează, trece de la protestul pașnic la metode revoluționare de luptă și violență", se arată în comunicat. Președintele Serbiei a reluat acuzațiile la adresa serviciilor occidentale: "4 miliarde de dolari au fost cheltuite pentru prăbușirea statului. Principalul organizator al revoluțiilor colorate vine din exterior", a spus el la TV Informer.

Deși rămâne apropiat Kremlinului, Vucic caută să mențină deschise și negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, ceea ce îl pune într-o poziție geopolitică delicată.

