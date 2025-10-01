Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a cerut miercuri, la summitul UE de la Copenhaga, un "răspuns ferm" al Europei în fața "războiului hibrid" dus de Rusia. Îngrijorările cresc după ce drone suspecte au fost observate recent deasupra orașului Kiel, Germania, și la o bază militară din Mourmelon-le-Grand, Franța, suspectate că vizau infrastructuri critice.

Rusia, acuzată de război hibrid. Danemarca: Avem nevoie de un "răspuns ferm" al Europei - Hepta

"Există o singură ţară care este gata să ne ameninţe, şi aceea este Rusia, aşa că avem nevoie de un răspuns foarte ferm", a insistat Mette Frederiksen, a cărei ţară a fost survolată de mai multe ori de drone neidentificate în ultimele zile, relatează Agerpres.

"Sper că toată lumea recunoaşte acum că există un război hibrid. Într-o zi e în Polonia, în alta este în Danemarca, iar săptămâna viitoare vom vedea probabil sabotaje sau drone zburând în altă parte", a declarat premierul în faţa presei.

"Când mă uit la Europa de astăzi, cred că traversăm cea mai dificilă şi periculoasă situaţie de după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial", a afirmat ea, îndemnându-i pe europenii să se reînarmeze şi să inoveze în materie de apărare.

Articolul continuă după reclamă

Liderii celor 27 de ţări membre ale UE se reunesc miercuri la Copenhaga pentru un summit informal consacrat în principal provocărilor în domeniul apărării.

Recentele intruziuni de drone în Danemarca au dus la închiderea mai multor aeroporturi, între care cel din Copenhaga, cel mai mare din nordul Europei.

Originea, necunoscută

Originea acestora rămâne necunoscută până în prezent, potrivit Agerpres. Autorităţile daneze le-au atribuit Rusiei, deja acuzată de intruziunea a peste 20 de drone în spaţiul aerian al Poloniei la începutul lunii septembrie şi a trei bombardiere MiG-31 în spaţiul aerian al Estoniei câteva zile mai târziu.

Drone suspecte, deasupra infrastructurii critice din nordul Germaniei

Mai multe drone au survolat centrale electrice, un spital universitar, instalații militare și reședința oficială a guvernului landului Schleswig-Holstein. Două drone mici au fost observate pe 25 septembrie deasupra șantierului naval ThyssenKrupp, apoi la spitalul universitar, centrala electrică de coastă și canalul Kiel, conform Der Spiegel, informează The Kiyv Independent.

Mai târziu, în aceeași noapte, o formație condusă de o dronă mare și însoțită de mai multe mai mici a fost observată deasupra fiordului Kiel, zburând peste parlamentul landului și, posibil, monitorizând rafinăria de petrol Heide, esențială pentru aprovizionarea aeroportului din Hamburg.

Drone şi deasupra unei baze militare franceze

Mai multe drone au survolat baza militară Mourmelon-le-Grand, din departamentul Marne, în noaptea de duminică spre luni, 22 septembrie, ceea ce a dus la sporirea măsurilor de securitate. Informația a fost confirmată joi de AFP, citând delegația militară departamentală (DMD) și armata terestră, după ce a fost relatată inițial de cotidianul local L'Union, care a descris dronele ca fiind "suspecte", informează BFMTV.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit DMD, era vorba despre drone de mici dimensiuni, nu "aparate pilotate de militari". Incidentul este considerat "excepțional". Conform protocolului privind survolurile neautorizate, dispozitivul de securitate a fost întărit pentru a face față situației, iar o plângere a fost depusă la jandarmerie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰