Rusia admite că oligarhii s-au oferit să finanţeze războiului. Kremlinul neagă că le-ar fi cerut ajutorul

Kremlinul a admis vineri că un oligarh, cel puţin, s-a oferit să finanţeze războiul din Ucraina, la o reuniune cu uşile închise cu preşedintele rus, Vladimir Putin, care, conform presei independente, ar fi cerut donaţii pentru a putea continua campania militară, în contextul creşterii deficitului bugetului public, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

"Unul dintre participanţii la reuniune a afirmat, într-adevăr, că, în opinia sa, e necesar să fie alocată o sumă considerabilă statului şi că este vorba despre o decizie a familiei sale", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la conferinţa telefonică zilnică, însă a refuzat să dezvăluie numele persoanei respective.

Peskov: "Nu a fost iniţiativa lui Putin, dar preşedintele a salutat demersul"

El a precizat că "nu a fost iniţiativa preşedintelui Putin. Deşi, desigur, şeful statului a salutat o astfel de iniţiativă". Peskov a argumentat că decizia a fost luată deoarece "marea majoritate a celor prezenţi la reuniune şi-au început afacerile în anii 1990 şi că acestea, în mare parte, au avut cumva legătură cu statul". De aceea, "mulţi consideră acum că este datoria lor să vină cu aceste contribuţii", a precizat el.

Conform unei publicaţii a portalului The Bell, Putin a cerut la această reuniune oamenilor de afaceri să contribuie la bugetul de război cu profiturile generate de închiderea strâmtorii Ormuz, ca urmare a conflictului din Iran. Însă, Kremlinul a dezminţit atât faptul că s-ar fi menţionat contribuţii pentru războiul din Ucraina, cât şi că Putin ar fi făcut personal o astfel de solicitare.

În paralel, The Bell a citat surse prezente la reuniune potrivit cărora la întâlnire s-a spus că "vom lupta" şi "vom ajunge până la frontiera Donbasului". Publicaţia a adăugat că unii dintre cei prezenţi au răspuns imediat solicitării, precum oligarhul daghestanez Suleiman Kerimov, care a promis o contribuţie de 100 miliarde ruble (circa 1,232 miliarde dolari) şi cel puţin încă o om de afaceri a sprijinit ideea, deşi nu a precizat contribuţia sa.

Cei prezenţi au recunoscut momentul economic dificil în care se află ţara şi, potrivit canalului de presă independent, ideea iniţială de a strânge fonduri de la oligarhii ruşi a venit de la directorul companiei petroliere Rosneft, Igor Sechin, foarte apropiat de Putin. Pe de altă parte, Peskov a negat, de asemenea, că o astfel de iniţiativă ar fi venit de la Sechin.

Joi, imediat după terminarea întâlnirii, preşedintele Uniunii Industriaşilor şi Antreprenorilor din Rusia, Alexandr Shokhin, a declarat că preşedintele i-a avertizat pe oamenii de afaceri ruşi că majorarea profiturilor generată de scumpirea produselor exportate ca urmare a închiderii strâmtorii Ormuz este temporară.

"Preşedintele spune că speră ca, posibil, criza să se rezolve în următoarele trei sau patru săptămâni", a declarat el pentru presa locală. Potrivit presei din Rusia, la reuniune ar fi participat oameni de afaceri precum Vladimir Potanin (presedintele Norilsk Nickel), Vladimir Yevtushenkov (AFK System), Andrei Kostin (VTB Bank) şi Alexander Diukov (Gazprom Neft).

De asemenea, au fost prezenţi ministrul Dezvoltării Economice, Maxim Reshetnikov, ministrul Industriei şi Comerţului, Anton Alikhanov, şi adjunctul şefului Cabinetului prezidenţial, Maxim Oreshkin. În contextul înrăutăţirii condiţiilor economice ale ţării, al cărei PIB interanual a scăzut în ianuarie cu 2,1%, pentru prima dată la un astfel de eveniment Putin nu a acceptat întrebări.

Rusia beneficiază în mare măsură de creşterea preţului barilului de petrol ca urmare a închiderii strâmtorii Ormuz, însă experţii consideră că aceste câştiguri nu vor fi în niciun caz folosite pentru a acoperi deficitul bugetar, mai scrie EFE.

