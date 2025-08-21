Rusia impune condiții dure pentru summitul Putin - Zelenski. Lavrov: Trupe străine în Ucraina, "inacceptabile"

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat că o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski nu poate avea loc fără discuții prealabile pe teme esențiale. Moscova consideră "inacceptabilă" desfășurarea de trupe străine în Ucraina, chiar și sub formă de garanții de securitate, scrie Agerpres.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi că o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi cel ucrainean Volodimir Zelenski necesită mai întâi discuţii aprofundate care să contureze soluţii asupra principalelor chestiuni divergente şi le-a reproşat liderilor europeni că subminează progresele obţinute în Alaska la summitul între Putin şi preşedintele american Donald Trump, în special prin insistenţa europenilor de a desfăşura după război trupe în Ucraina ca garanţie de securitate pentru această ţară, desfăşurare care pentru Rusia este "inacceptabilă", relatează agenţiile Reuters, AFP şi EFE.

"Preşedintele nostru a spus în mod repetat că este pregătit pentru o întâlnire, inclusiv cu Zelenski", dar pentru ca aceasta să fie utilă ea trebuie să fie pregătită cu seriozitate în prealabil, adică "toate chestiunile care necesită discuţii la nivel înalt" să fie mai întâi "bine studiate" la nivel de experţi, negocieri din care să rezulte "recomandările corespunzătoare", a explicat Lavrov la o conferinţă de presă.

Lavrov îl atacă pe Zelenski: "Un truc actoricesc"

El susţine că există şi un semn de întrebare asupra autorităţii lui Zelenski de a semna un acord, întrucât mandatul său prezidenţial a expirat, şi a descris graba afişată de preşedintele ucrainean de a se întâlni cu Putin drept un "truc" actoricesc al lui Zelenski. "Este clar că această activitate legată de organizarea unui summit cu liderul rus are ca obiectiv să demonstreze o atitudine constructivă faţă de procesul de soluţionare, dar în realitate urmăreşte pur şi simplu să se substituie muncii serioase, laborioase şi dificile pentru ajungerea la un consens asupra principiilor unei soluţionări solide a crizei", a remarcat şeful diplomaţiei ruse.

Cât despre garanţiile de securitate în cadrul unui acord de pace în Ucraina, Lavrov a repetat că Rusia este de acord, dar să se ţină cont şi de interesele Moscovei, care doreşte ca Ucraina să fie o ţară neutră şi să-şi menţină statutul de stat fără arme nucleare.

Moscova acuză Europa că mută atenţia de la cauzele războiului

El a acuzat aliaţii europeni ai Ucrainei că încearcă să mute în altă direcţie atenţia de la ceea ce Rusia descrie drept "cauzele profunde" ale războiului, o formulă repetată constant de Moscova de la începutul acestui război şi prin care cere de fapt, printre altele, recunoaşterea anexării teritoriilor pe care le ocupă în Ucraina, excluderea aderării acestei ţări la NATO şi crearea unei noi arhitecturi europene de securitate.

Referindu-se la astfel la insistenţele susţinătorilor ucraineni ai Ucrainei, în special preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, de a trimite în Ucraina trupe ca o formă de garanţie de securitate pentru această ţară, şeful diplomaţiei ruse a subliniat din nou că "o intervenţie străină pe o parte a teritoriului ucrainean (...) ar fi total inacceptabilă pentru Rusia".

Din punctul de vedere al Moscovei, a explicat el, garanţiile de securitate pentru Ucraina trebuie avute în vedere pornind de la discuţiile pe acest subiect care s-au desfăşurat între Rusia şi Ucraina în 2022 la Istanbul, unde cererea adresată Kievului de Moscova a fost să accepte un statut de neutralitate în schimbul garanţiilor de securitate oferite de cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU, respectiv SUA, Rusia, China, Regatul Unit şi Franţa.

Putin ar fi cerut retragerea Ucrainei din Donbas

Conform mai multor surse, la summitul cu Trump, desfăşurat vineri, Putin a cerut ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, însă liderul de la Kremlin ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, dar în afara NATO şi fără trimiterea unor trupe ale acestei alianţe în Ucraina.

Zelenski respinge însă cedarea oricărui teritoriu şi a declarat după întâlniri desfăşurate luni la Casa Albă cu Trump că această chestiune rămâne să fie discutată direct între el şi Putin la o reuniune despre care Trump a spus că se fac pregătiri, dar pentru care Moscova a temperat aşteptările. Discuţiile avute de Trump cu Zelenski şi cu liderii europeni au lăsat neclară calea către pace în Ucraina şi s-au axat mai degrabă pe garanţiile de securitate asupra cărora insistă Ucraina şi susţinătorii săi europeni.

