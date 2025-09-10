Rusia neagă că a trimis deliberat drone în Polonia. Sugerează că a pierdut controlul asupra lor

Ministerul rus al Apărării neagă intenția de a ataca Polonia cu drone. Moscova a transmis că "nu au fost planificate ținte pe teritoriul polonez" și că raza maximă a dronelor folosite este de 700 km, sugerând că trecerea lor în Polonia ar fi fost neintenționată şi că ar fi pierdut controlul asupra lor. Varşovia a transmis că unele drone au intrat din Belarus. Rușii mai susțin că sunt pregătiți să discute cu Ministerul Apărării al Poloniei pe această temă. Kremlinul a refuzat să comenteze incidentul din Polonia şi a trimis jurnaliştii să adreseze întrebările către Ministerul Apărării.

Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri că a atacat masiv Ucraina cu drone şi rachete noaptea trecută, susținând că a lovit mai multe obiective din regiunile ucrainene Ivano-Frankivsk, Hmelnițki, Jîtomîr, precum și din orașele Vinița și Liov. Potrivit Moscovei, țintele vizate au fost fabrici și uzine din complexul militaro-industrial ucrainean, inclusiv Uzina Blindată și Uzina de Avioane din Liov, unde erau produse și reparate drone și avioane. Ministerul rus al Apărării afirmă că toate obiectivele planificate au fost distruse, dar neagă că ar fi vizat teritoriul polonez, susținând că trecerea dronelor în Polonia ar fi fost neintenționată.

"Noaptea trecută, Forțele Armate ale Federației Ruse au lansat un atac masiv cu arme de înaltă precizie, cu rază lungă de acțiune, terestre, maritime și aeriene, precum și cu drone de atac, asupra întreprinderilor complexului militaro-industrial al Ucrainei din regiunile Ivano-Frankivsk, Hmelnițki și Jîtomîr, precum și asupra orașelor Vinița și Liov.

În aceste întreprinderi ale industriei de apărare ucrainene se desfășura producția și repararea tehnicii blindate și aeriene a armatei ucrainene, fabricarea de motoare și componente electronice pentru acestea, precum și producția de drone.

Articolul continuă după reclamă

La periferia de sud și sud-vest a orașului Liov au fost lovite atelierele Uzinei Blindate Liov, unde se realizau reparații și modernizări ale vehiculelor blindate, precum și ale Uzinei de Avioane Liov LDARZ, unde se produceau drone cu rază lungă de acțiune și se reparau avioane de luptă ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

Țintele atacului au fost atinse. Toate țintele desemnate au fost lovite. Nu au fost planificate ținte pentru distrugere pe teritoriul polonez. Raza maximă de acțiune a dronelor rusești utilizate în atac, care ar fi trecut granița cu Polonia, nu depășește 700 km. Cu toate acestea, suntem pregătiți să purtăm consultări cu Ministerul Apărării din Polonia pe această temă", a transmis Ministerul rus al Apărării într-un comunicat publicat pe Telegram.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reacționat ferm, transmițând că NATO, împreună cu autoritățile poloneze, încearcă să determine dacă atacul cu drone rusești din Polonia a fost unul deliberat sau nu. "Indiferent dacă a fost intenționat sau nu, acest act este absolut imprudent și extrem de periculos", a transmis acesta.

O sursă NATO a declarat pentru Reuters că "dovezile preliminare sugerează că incidentul din Polonia a fost o incursiune deliberată a dronelor rusești, însă NATO nu consideră pătrunderea pe teritoriul polonez ca fiind un atac". Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că dronele rusești intrate în spațiul aerian al Poloniei "au fost clar direcționate" către Polonia, întrucât "nu era necesar să zboare pe această rută pentru a ajunge în Ucraina".

O variantă discutată este aceea că Moscova a trimis intenționat drone prin Polonia, fie prin Belarus, fie prin Ucraina, pentru a evita apărarea antiaeriană ucraineană. Unii analiști geopolitici susțin însă că această acțiune ar reprezenta de fapt o provocare şi o încercare a Kremlinului de a testa reacția Alianței.

În total, 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, inclusiv dinspre Belarus, iar aviația "a doborât trei sau patru dintre acestea", potrivit prim-ministrului Donald Tusk. Potrivit presei poloneze, pe teritoriul Poloniei au fost găsite până acum opt drone și fragmente ale unui proiectil neidentificat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰