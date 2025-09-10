Nicuşor Dan garantează că România va doborî drone ruseşti ca Polonia: Suntem pregătiţi

România va doborî drone rusești care îi încalcă spațiul aerian, a garantat preşedintele Nicușor Dan miercuri, după participarea la AmCham CEO Business Forum 2025. Şeful statului a precizat că există deja proceduri și o lege adoptată în Parlament care permite acest lucru.

Nicușor Dan a declarat miercuri, după incidentul din Polonia, că România va acționa la fel ca Varşovia în cazul dronelor rusești care îi încalcă spațiul aerian. Întrebat dacă garantează acest lucru, şeful statului a răspuns afirmativ: "Avem legea adoptată în Parlament". Totuşi, legea nu are încă normele de aplicare adoptate.

Şeful statului a făcut un apel la calm, subliniind că "oamenii nu trebuie să fie îngrijorați", iar gradul de alertă în România nu a fost ridicat. "Solidaritate cu Polonia. A foat o măsură justificată, toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea. Noi nu am avut incidente de acest fel, ce am avut noi am avut accidental. Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijorați. În urma legii pe care Parlamentul a dat-o în martie și a procedurilor ulterioare din CSAT, procedurile sunt îndeplinite. România este pregătită și oamenii nu trebuie să fie îngrijorați".

Legea privind controlul utilizării spațiului aerian a fost promulgată în luna mai de Ilie Bolojan, în calitate de preşedinte interimar la acea dată. Actul normativ prevede clar că dronele fără pilot care zboară fără autorizație pot fi distruse, neutralizate sau pot fi preluate sub control, indiferent dacă survolarea este rezultatul unei acțiuni deliberate sau a unui accident de navigație.

Legea a fost contestată la Curtea Constituțională a României de AUR, POT și S.O.S. România. La finalul lunii martie, CCR a stabilit că legea este constituțională.

Polonia a doborât drone ruseşti în spațiul său aerian

Polonia a doborât, pentru prima dată, drone rusești care au intrat în spațiul său aerian. Premierul polonez Donald Tusk a anunţat că 19 drone au încălcat spaţiul aerian al Poloniei, inclusiv dinspre Belarus. Polonia a desfășurat o operațiune militară la care au participat și aeronave NATO și olandeze. Spațiul aerian a fost închis temporar, iar mai multe aeroporturi și-au suspendat temporar activitatea.

Deși datele preliminare indică faptul că dronele rusești au traversat deliberat Polonia, surse NATO au declarat pentru Reuters că Alianța nu consideră incidentul un atac. Analiștii susțin că această acțiune reprezintă o încercare a Kremlinului de a testa reacția NATO. Premierul Donald Tusk a solicitat invocarea Articolului 4 din Tratatul NATO.

În urma incidentului, şi România a ridicat azi-noapte de la sol două aeronave de lupte F-16 ale Forțelor Aeriene după ce un grup de drone a fost detectat în apropierea frontierei româno-ucrainene lângă orașul Vâlcov. A fost declarată alertă aeriană, însă Ministerul Apărării anunță că dronele rusești nu au intrat și în spațiul nostru aerian, așa cum s-a întâmplat în Polonia. La ora 01:27 a fost transmis mesajul RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea.

Ministrul Apărării Ionut Moșteanu a transmis, după încălcarea spațiului aerian al Poloniei, că acesta este un incident grav și o escaladare periculoasă din partea Rusiei. Anul acesta România a adoptat o lege importantă pentru doborârea dronelor.

