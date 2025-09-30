Rusia neagă interferenţele în alegerile parlamentare din Republica Moldova: "Nu există"

Ministerul rus de Externe a denunțat într-un comunicat emis marți " insinuările despre o «amenințare rusească» care nu există ".

Rusia a negat orice tentativă de interferență în alegerile parlamentare de duminică din Moldova, câștigate de partidul pro-european de guvernământ PAS.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Într-o discuţie telefonică cu reporterii, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că moldovenii care trăiesc în Rusia, şi care sunt în mod tradiţional mai înclinaţi să voteze pentru forţele politice pro-ruse din ţara lor, nu au putut să-şi exprime votul.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Peskov: A fost vorba de încălcări ale legilor electorale

Întrebat dacă Moscova recunoaşte rezultatele, Peskov a menţionat că unele forţe politice din Moldova au vorbit despre nereguli electorale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aproximativ 500.000 de cetăţeni moldoveni trăiesc în Rusia, susţin oficialii guvernului rus.

Majoritatea ţărilor europene mari, unde, potrivit Moscovei, trăiesc mai puţini moldoveni decât în Rusia, au avut la dispoziţie mai mult de două secţii de votare pentru alegerile de duminică.

Potrivit autorităţilor moldovene, în Rusia au fost exprimate puţin peste 4.000 de voturi, dintre care aproape două treimi au fost pentru principalul bloc pro-rus. În schimb, cetăţenii moldoveni care trăiesc în Germania au exprimat peste 38.000 de voturi în 36 de secţii de votare diferite, majoritatea în favoarea partidului de guvernământ.

În Italia, unde Moldova a avut cele mai multe secţii de vot deschise în diaspora - 75 - au votat 80.103 alegători, iar 77,68% dintre aceştia şi-au dat votul pentru PAS.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰