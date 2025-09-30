Rusia neagă interferenţele în alegerile parlamentare din Republica Moldova: "Nu există"
Ministerul rus de Externe a denunțat într-un comunicat emis marți "insinuările despre o «amenințare rusească» care nu există".
Rusia a negat orice tentativă de interferență în alegerile parlamentare de duminică din Moldova, câștigate de partidul pro-european de guvernământ PAS.
Într-o discuţie telefonică cu reporterii, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că moldovenii care trăiesc în Rusia, şi care sunt în mod tradiţional mai înclinaţi să voteze pentru forţele politice pro-ruse din ţara lor, nu au putut să-şi exprime votul.
Peskov: A fost vorba de încălcări ale legilor electorale
Întrebat dacă Moscova recunoaşte rezultatele, Peskov a menţionat că unele forţe politice din Moldova au vorbit despre nereguli electorale.
Aproximativ 500.000 de cetăţeni moldoveni trăiesc în Rusia, susţin oficialii guvernului rus.
Majoritatea ţărilor europene mari, unde, potrivit Moscovei, trăiesc mai puţini moldoveni decât în Rusia, au avut la dispoziţie mai mult de două secţii de votare pentru alegerile de duminică.
Potrivit autorităţilor moldovene, în Rusia au fost exprimate puţin peste 4.000 de voturi, dintre care aproape două treimi au fost pentru principalul bloc pro-rus. În schimb, cetăţenii moldoveni care trăiesc în Germania au exprimat peste 38.000 de voturi în 36 de secţii de votare diferite, majoritatea în favoarea partidului de guvernământ.
În Italia, unde Moldova a avut cele mai multe secţii de vot deschise în diaspora - 75 - au votat 80.103 alegători, iar 77,68% dintre aceştia şi-au dat votul pentru PAS.
