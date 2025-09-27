Rusia revendică noi câștiguri teritoriale în estul Ucrainei

Rusia a anunțat sâmbătă că a preluat controlul asupra a trei sate din estul Ucrainei, în urma unei pătrunderi a trupelor sale în zonă, potrivit AFP, informează News.ro.

Armata rusă a anunţat, într-un comunicat, că a cucerit localităţile - Derîlove şi Maiske - în regiunea Doneţk, controlată de către Rusia, şi localitatea Stepove, în regiunea Dnipropetrovsk.

Confruntări intense în estul Ucrainei

Forţele ruse câştigă teren în confruntări crâncene în regiuni devastate, în partea de est a Ucrainei. Moscova a cucerit aproximativ 0,8% din suprafaţa Ucrainei de la începutul acestui an, potrivit Ministerului rus al Apărării.

Atacuri cu drone în adâncimea Rusiei

Ucraina a anunţat că o persoană a fost ucisă în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar alte 12 au fost rănite într-un bombardament rus în regiunea Herson (sud-est). Alt atac rus a avariat căii ferate în regiunea vecină Odesa, au anunţat autorităţile. Moscova a anunţat că o rafinărie de petrol situată în regiunea Ciuvaşia, în Ural, şi-a suspendat operaţiunile în urma unui atac ucrainean cu dronă în spatele liniei frontului.

Trump: Ucraina poate recuceri tot

Ucraina răspunde atacurilor ruse care o vizează cu regularitate prin atacuri ţintind industriile militare şi instalaţii energetice ruseşti, mai ales rafinării de petrol. Eforturi diplomatice de a pune capăt conflictului, care se apropie de al patrulea an, s-au soldat cu un eşec. Preşedintele american Donald Trump a sugerat că Ucraina ar putea să-şi recucerească tot teritoriul cucerit de către Rusia. Moscova şi-a anunţat, în replică, hotărârea de a-şi continua ofensiva.

