Rusia susţine că a capturat noi teritorii ucrainene. Anunţul făcut de Ministerul Apărării

Forțele rusești au preluat controlul asupra satelor Kucherivka din regiunea Harkov din nordul Ucrainei și Rivne din regiunea Donețk din estul Ucrainei, a anunțat duminică Ministerul Apărării rus.

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 17:28
Moscova a efectuat atacuri de grup asupra infrastructurii de transport, a instalațiilor de combustibil și energie, a aerodromurilor militare și a complexelor de drone cu rază lungă de acțiune din Ucraina, a adăugat ministerul, conform Reuters.

Informaţiile nu au putut fi verificate independent de către agenţia Reuters.

Între timp, trimisul special al preşedintelui american în Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina este "foarte aproape" şi depinde acum de rezolvarea a două probleme principale nerezolvate: viitorul regiunii Donbas din Ucraina şi a centralei nucleare Zaporojie.

Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, după opt ani de lupte între separatiştii susţinuţi de Rusia şi trupele ucrainene din Donbas, care este alcătuit din regiunile Doneţk şi Lugansk.

Războiul din Ucraina este cel mai sângeros conflict european de la al Doilea Război Mondial încoace şi a declanşat cea mai mare confruntare dintre Rusia şi Occident de la începutul Războiului Rece, aminteşte Reuters.

Keith Kellogg, care urmează să se retragă în ianuarie, a declarat la Forumul Naţional de Apărare Reagan că eforturile de rezolvare a conflictului se află în "ultimii 10 metri", despre care a spus că sunt întotdeauna cei mai dificili.

Cele două probleme principale nerezolvate, a explicat Kellogg, sunt legate de teritoriu - în principal viitorul Donbasului - şi de viitorul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, cea mai mare din Europa, care se află sub control rusesc.

"Dacă vom rezolva aceste două probleme, cred că restul lucrurilor se vor rezolva destul de bine", a declarat Kellogg sâmbătă la Biblioteca şi Muzeul Prezidenţial Ronald Reagan din Simi Valley, California. "Suntem aproape. Suntem foarte, foarte aproape", a spus Kellogg.

