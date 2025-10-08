Rusia susține că știe cum să doboare rachetele Tomahawk: "Ştim cum zboară, am lucrat cu ele în Siria"

Rusia va doborî rachetele de croazieră Tomahawk şi va bombarda locurile de unde vor fi lansate acestea dacă Statele Unite decid să furnizeze aceste rachete cu rază lungă de acţiune Ucrainei, a declarat miercuri Andrei Kartapolov, preşedintele Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, relatează Reuters.

Lansarea unei rachete de croazieră Tomahawk de către marina americană în timpul operațiunii din Irak, pe 25 martie 2003 - Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că ar vrea să ştie ce intenţionează să facă Ucraina cu rachetele americane Tomahawk înainte de a fi de acord să le furnizeze pentru că nu vrea să escaladeze războiul cu Rusia. El a adăugat însă că a "luat într-un fel o decizie" în această privinţă.

Rusia afirmă că va distruge rachetele Tomahawk şi lansatoarele acestora

"Răspunsul nostru va fi dur, ambiguu, măsurat şi asimetric. Vom găsi modalităţi de a-i atinge pe cei care ne fac probleme", a declarat Andrei Kartapolov pentru agenţia de presă rusă RIA. Kartapolov, fost ministru adjunct al apărării, a declarat că nu crede că rachetele Tomahawk vor schimba ceva pe câmpul de luptă, chiar dacă vor fi furnizate Ucrainei, deoarece, a spus el, acestea pot fi furnizate doar în număr mic, zeci, nu sute.

"Cunoaştem foarte bine aceste rachete, cum zboară, cum să le doborâm; am lucrat cu ele în Siria, deci nu este nimic nou. Singurele probleme vor fi pentru cei care le furnizează şi cei care le folosesc; acolo vor fi problemele", a mai spus el.

Kartapolov a subliniat, de asemenea, că Moscova nu a văzut până acum semne că Ucraina pregăteşte situri de lansare pentru Tomahawks, ceva ce Kievul nu ar putea să ascundă dacă ar primi astfel de rachete. Dacă acest lucru se va întâmpla, Rusia va folosi drone şi rachete pentru a distruge orice lansatoare, a mai spus el.

Separat, adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, citat de agenţia de presă RIA Novosti, a cerut SUA să abordeze posibilă opţiune privind furnizarea de rachete Tomahawk "de o manieră sănătoasă şi responsabilă". El a spus că orice astfel de decizie ar reprezenta un pas serios către escaladare care ar aduce o schimbare "calitativă" a situaţiei.

Telegraph: Ucraina se pregătește să primească rachete Tomahawk pe care nu le poate lansa

Telegraph relatează că Ucraina se pregătește să primească rachete Tomahawk, dar autoritățile recunosc că acestea ar putea să nu fie folosite imediat sau chiar deloc, ceea ce nu exclude totuși un impact strategic. Planul preconizează livrarea graduală a unor număr mic de rachete și restricții inițiale de utilizare, pentru a testa reacția Moscovei și a exercita presiune.

"Ar putea dura luni până când rachetele Tomahawk vor ajunge în Ucraina și s-ar putea să nu părăsească niciodată lansatoarele, dar asta nu înseamnă că nu vor avea un impact asupra Moscovei", se arată în articol.

Un oficial ucrainean de rang înalt vede livrarea drept un șir de etape: de la livrare fără permisiunea de lansare, până la ridicarea treptată a restricțiilor, cu scopul final de a intensifica presiunea asupra Kremlinului și a deschide calea spre negocieri.

