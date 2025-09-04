Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Rusia vede în garanţiile de securitate cerute de Ucraina "garanţii de pericol" pentru Europa

Rusia a denunţat joi ca "garanţii periculoase pentru continentul european" asigurările solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului din Ucraina, scrie AFP, citată de news.ro.

de Redactia Observator

la 04.09.2025 , 07:02
Rusia vede în garanţiile de securitate cerute de Ucraina "garanţii de pericol" pentru Europa - Rusia vede în garanţiile de securitate cerute de Ucraina "garanţii de pericol" pentru Europa - Arhivă

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a repetat că Rusia consideră "absolut inacceptabile" garanţiile de securitate solicitate de preşedintele Volodimir Zelenski şi care urmează să fie discutate joi în cadrul unei reuniuni a "Coaliţiei voluntarilor".

Rusia refuză să discute orice "intervenţie străină" în Ucraina

"Nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, sunt garanţii de pericol pentru continentul european", a subliniat ea în faţa jurnaliştilor, în cadrul unei conferinţe economice la Vladivostok, în Extremul Orient rus.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, ea a avertizat că Rusia refuză să discute orice "intervenţie străină" în Ucraina, "indiferent de forma acesteia", în timp ce unii europeni s-au declarat dispuşi să trimită trupe în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului.

"Rusia nu intenţionează să discute despre o intervenţie străină în Ucraina, care ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice formă de securitate, indiferent de forma sau formatul acesteia", a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina rusia ucraina europa sua statele unite ue
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri”
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Comentarii


Întrebarea zilei
Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student?
Observator » Ştiri externe » Rusia vede în garanţiile de securitate cerute de Ucraina "garanţii de pericol" pentru Europa