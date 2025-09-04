Rusia vede în garanţiile de securitate cerute de Ucraina "garanţii de pericol" pentru Europa

Rusia a denunţat joi ca "garanţii periculoase pentru continentul european" asigurările solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului din Ucraina, scrie AFP, citată de news.ro.

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a repetat că Rusia consideră "absolut inacceptabile" garanţiile de securitate solicitate de preşedintele Volodimir Zelenski şi care urmează să fie discutate joi în cadrul unei reuniuni a "Coaliţiei voluntarilor".

Rusia refuză să discute orice "intervenţie străină" în Ucraina

"Nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, sunt garanţii de pericol pentru continentul european", a subliniat ea în faţa jurnaliştilor, în cadrul unei conferinţe economice la Vladivostok, în Extremul Orient rus.

De asemenea, ea a avertizat că Rusia refuză să discute orice "intervenţie străină" în Ucraina, "indiferent de forma acesteia", în timp ce unii europeni s-au declarat dispuşi să trimită trupe în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului.

"Rusia nu intenţionează să discute despre o intervenţie străină în Ucraina, care ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice formă de securitate, indiferent de forma sau formatul acesteia", a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova.

