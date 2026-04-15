Rusia vede o "escaladare drastică" în decizia țărilor europene de a furniza drone Ucrainei

Planurile europene de a creşte livrările de drone către Ucraina constituie o escaladare drastică a conflictului, a transmis Ministerul rus al Apărării într-un comunicat difuzat miercuri, după ce la o nouă reuniune a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei au fost anunţate noi livrări semnificative de drone destinate armatei ucrainene, ieşind în evidenţă o declaraţie prin care guvernul britanic a promis Kievului furnizarea a circa 120.000 de drone.

"În loc să consolideze securitatea statelor europene, liderii europeni, prin acţiunile lor, îşi atrag tot mai mult ţările în război cu Rusia", afirmă Ministerul rus al Apărării, conform Agerpres.

Acesta a amintit că liderii mai multor ţări europene au decis luna trecută să sporească producţia şi furnizarea de drone către Ucraina pentru ca aceasta să-şi poată intensifica atacurile asupra teritoriului rus.

Mai mult, miercuri la Berlin, la o nouă reuniune a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, grup ce reuneşte ţările care susţin militar Ucraina în războiul cu Rusia, majoritatea ţări europene, au fost anunţate noi angajamente privind furnizarea de drone pentru armata ucraineană.

Dintre acestea se evidenţiază anunţul Regatului Unit, care a promis Kievului furnizarea a circa 120.000 de drone de atac şi de recunoaştere anul acesta, şi cel al Olandei privind mobilizarea unei finanţări de 248 de milioane de euro destinate producţiei de drone pentru Ucraina.

Aşadar, "este prevăzută o creştere semnificativă a producţiei de vehicule aeriene fără pilot pentru regimul de la Kiev, prin creşterea finanţării oferite companiilor ucrainene şi a societăţilor mixte din ţările europene care fabrică drone de atac şi componente ale acestora", remarcă Ministerul rus al Apărării.

"Considerăm această decizie drept un pas deliberat care conduce la o escaladare drastică a situaţiei politico-militare în toată Europa şi la transformarea progresivă a acestor ţări într-o ariergardă strategică a Ucrainei", se arată în acelaşi comunicat, care mai avertizează asupra unor decizii cu "consecinţe imprevizibile".

