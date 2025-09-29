Rusia vrea să negocieze reducerea arsenalului nuclear strategic din Marea Britanie şi Franţa

Discuţiile privind reducerea armelor nucleare strategice trebuie să aibă loc mai întâi între Rusia şi SUA, dar arsenalele Marii Britanii şi Franţei vor trebui în cele din urmă incluse în negocieri, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Rusia vrea să negocieze reducerea armelor nucleare strategice din Marea Britanie şi Franţa - Profimedia

Declaraţiile lui Peskov vin în contextul propunerii Kremlinului către SUA din această lună de a menţine voluntar timp de un an limitele privind armele nucleare strategice desfăşurate, stabilite în tratatul New START privind controlul armamentelor, odată ce acesta va expira anul viitor, dacă SUA vor face acelaşi lucru, scrie Reuters, conform news.ro.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că propunerea lui Putin sună "destul de bine”, dar că problema este la latitudinea preşedintelui american Donald Trump. Preşedintele american a declarat că doreşte să iniţieze discuţii privind denuclearizarea cu Rusia şi China.

Noul START a fost semnat de preşedinţii de atunci Barack Obama şi Dmitri Medvedev în 2010, a intrat în vigoare un an mai târziu şi a fost prelungit în 2021 cu încă cinci ani după preluarea funcţiei de către preşedintele american Joe Biden.

În 2023, Putin a suspendat participarea Rusiei, dar Moscova a declarat că va continua să respecte limitele privind focoasele nucleare. Luna aceasta, Putin a propus menţinerea limitelor tratatului, în timp ce Ucraina încearcă să-l convingă pe Trump să impună sancţiuni mai severe Rusiei pentru invadarea din februarie 2022 a vecinului său mai mic.

Rusia şi Statele Unite ale Americii deţin, de departe, cele mai mari arsenale nucleare din lume. Noul acord START limitează numărul de focoase nucleare strategice la 1.550 şi numărul de vehicule de lansare – rachete, submarine şi avioane bombardier – la 700 pentru fiecare parte.

Franţa şi Marea Britanie, care nu au fost niciodată părţi la noul START sau la tratatele sale precedente, au arsenale mult mai mici, cuprinzând între 250 şi 300 de focoase nucleare fiecare.

