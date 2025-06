Rusia vrea să trimită 10.000 de soldați în Transnistria, a avertizat premierul de la Chişinău

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a avertizat într-un interviu pentru Financial Times că Rusia intenționează să trimită 10.000 de soldați în regiunea separatistă Transnistria, aflată la granița cu Ucraina, iar pentru asta vrea să instaleze un guvern pro-rus la Chișinău.

În prezent, Rusia are un contingent redus de trupe în Transnistria, controlată de separatiști după un conflict înghețat de 33 de ani, aminteşte Financial Times. Regiunea nu are ieșire la mare şi se află poziţionată între Ucraina și guvernul pro-european de la Chişinău, ceea ce face imposibilă pentru Moscova desfășurarea de noi trupe acolo.

Dorin Recean a declarat pentru Financial Times că Rusia se implică în alegerile parlamentare programate pentru luna septembrie, sperând că un nou guvern pro-rus va permite desfășurarea trupelor. "Este un efort uriaș de subminare a democrației moldovenești. Vor să-și consolideze prezența militară în regiunea transnistreană", a spus Recean.

Recean a afirmat că Rusia a cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei pentru campanii de influență în 2024, inclusiv propagandă online și transferuri ilegale de bani către partide și alegători. În octombrie anul trecut, un referendum privind aderarea la UE a trecut cu doar 10.000 de voturi diferență, după o amplă campanie de influență susținută de Rusia, potrivit guvernului de la Chișinău.

"Vă puteți imagina ce influență și presiune ar exercita 10.000 de soldați asupra sud-vestului Ucrainei. Dar și aproape de România, stat membru NATO", a spus Recean. Kremlinul nu a comentat acuzațiile.

După 1992, Rusia a desfășurat un număr mare de soldați în Transnistria pentru a sprijini forțele separatiste în conflictul cu autoritățile moldovene, faţă de care cereau independenţa. Însă, între timp, numărul acestora a scăzut semnificativ, în prezent se estimează că sunt în jur de 1.500 de soldați ruşi, cei mai mulți fiind localnici, puțini fiind trimiși efectiv din Rusia.

"Forțele lor de acolo sunt în prezent aproape irelevante. Dar cu o prezență militară mai mare, permisă de un guvern pro-rus, se pot consolida", a afirmat Recean. Potrivit acestuia, numărul de 10.000 de soldați provine din evaluări ale serviciilor de informații.

Majoritatea contingentului rus din Transnistria păzește un vast depozit de arme sovietice. Chișinăul a cerut în repetate rânduri retragerea acestora, considerând că prezența lor reprezintă o încălcare a suveranității țării. "Suntem foarte prudenți pentru că propaganda și mecanismele lor de comunicare sunt foarte puternice. Cheltuiesc foarte mulți bani", a spus Recean.

El a mai afirmat că grănicerii moldoveni au prins cetățeni care se întorceau din Rusia cu până la 1,2 milioane de dolari în numerar și că 130.000 de alegători au primit bani din surse rusești la alegerile prezidențiale din 2024. "În consecință, trebuie să ne întărim apărarea. Dar trebuie să continuăm și cu agenda noastră", a concluzionat premierul, reafirmând obiectivul strategic al aderării Moldovei la UE.

