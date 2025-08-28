Rușii au lovit şi avariat sediile misiunii UE la Kiev, British Council şi Ukrainska Pravda. FOTO şi VIDEO

În timpul atacului de noaptea trecută, rușii au avariat sediul British Council din Kiev, precum și sediul misiunii UE în Ucraina. A fost afectată şi clădirea publicaţiei Ukrainska Pravda.

Rușii au lovit şi avariat sediile misiunii UE la Kiev, British Council şi Ukrainska Pravda, 28 august 2025 - X.com

În timpul atacului masiv mai multe rachete și drone au lovit cartiere ale capitalei ucrainene. Un bloc de cinci etaje din Darnîțki s-a prăbușit complet, iar alte clădiri rezidențiale de 16 și 25 de etaje au fost grav avariate în Dniprovsk și Beresniaki. Au fost distruse apartamente, un centru comercial, o școală și o grădiniță şi au ars mai multe mașini, relatează siteul strana.ua.

De asemenea, au fost afectate clădiri de birouri, sediile a două bănci din centrul orașului, clădirea misiunii UE și biroul British Council. În total, administrația militară a raportat pagube în peste 20 de locații din șapte districte ale Kievului.

A fost avariat și sediul publicației "Ukrainska Pravda". Clădirea de birouri în care se află redacția a suferit pagube, însă nu au fost raportate victime. Reprezentanții publicației au precizat că așteaptă informații oficiale privind amploarea distrugerilor, dar redacția își continuă activitatea în regim normal.

Clădirea misiunii UE în Ucraina, avariată "în mod deliberat"

Clădirea care adăposteşte Delegaţia Uniunii Europene (UE) de la Kiev a fost avariată "în mod deliberat" în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, Costa s-a declarat "îngrozit" de această ultimă noapte de atacuri. "UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea rusă nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina şi de poporul său", a declarat el, care a distribuit o fotografie a unui birou cu geamuri sparte şi multiple daune.

Rusia a lansat 598 de drone şi 31 de rachete balistice şi de croazieră asupra Ucrainei în acest atac masiv, au informat Forţele Aeriene Ucrainene, dintre care 563 de drone şi 26 de rachete au fost doborâte sau bruiate, susţin Forţele Aeriene. Ministerul rus al Apărării a transmis într-un comunicat că a lansat în timpul nopții, atacuri care au vizat "întreprinderi ale complexului militaro-industrial și baze militare aeriene din Ucraina".

Bilanțul victimelor, în urma atacului rusesc asupra Kievului, a crescut la 15 morți și zeci de răniți.

Biroul British Council din Kiev, "grav avariat"

British Council a transmis un scurt comunicat prin care confirmă că biroul său din Kiev a fost "grav avariat" în atacul rusesc de noaptea trecută și va rămâne închis "până la noi informaţii". "În urma atacului asupra Kievului, noaptea trecută, biroul nostru British Council a fost grav avariat și va fi închis pentru vizitatori până la noi informaţii. Deși pot apărea întârzieri în răspunsurile noastre, activitatea noastră cu partenerii ucraineni din educație și cultură continuă. Ne puteți contacta prin email", a transmis organizaţia într-un comunicat citat de The Guardian.

