Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi pe reţelele sociale că cel puţin opt persoane au fost ucise în valul de atacuri ruseşti din cursul nopţii asupra Kievului, printre care şi un copil, denunţând noi lovituri din partea Moscovei care vizează deliberat civilii.

UPDATE: Bilanțul atacului rusesc asupra Kievului a urcat la 13 morți, inclusiv 3 copii, și 48 de răniți. Alți 10 personae sunt date dispărute.

Un bilanţ anterior publicat de ministrul ucrainean de interne, Ihor Klîmenko, menţiona cel puţin patru morţi şi aproximativ 30 de răniţi. Zelenski menţionează, de asemenea, "zeci de răniţi" şi avertizează că "este posibil ca alte persoane să fie încă îngropate sub dărâmături", relatează Le Monde, conform News.ro. În total, aproximativ 500 de salvatori şi 1 000 de poliţişti se află la locul atacurilor din Kiev, potrivit ministrului. În urma valului de lovituri ruseşti asupra Kievului, preşedintele ucrainean a denunţat "un răspuns clar (din partea Rusiei) către toţi cei din lume care, timp de săptămâni şi luni, au cerut o încetare a focului şi o diplomaţie autentică". "Rusia alege balistica în locul mesei de negocieri", a adăugat Volodimir Zelenski. Acest atac arată că Rusia "nu se teme de consecinţele„ acţiunilor sale şi „profită în continuare de faptul că cel puţin o parte a lumii închide ochii la copiii ucişi şi caută scuze pentru (Vladimir) Putin", a scris preşedintele Ucrainei.

El a cerut în special o reacţie din partea Chinei şi a Ungariei la acest atac şi impunerea de noi sancţiuni "severe" împotriva Moscovei. "Aşteptăm reacţia tuturor celor din lume care au făcut apel la pace, dar care acum tac mai des decât iau o poziţie fermă", a mai spus Zelenski.

Kievul, ţinta unui atac rusesc de amploare

Un atac rusesc masiv asupra capitalei Ucrainei a ucis joi dimineața mai multe persoane, au declarat autoritățile locale. Rusia a lansat drone, rachete de croazieră și rachete balistice, a declarat Tymur Tkachenko, șeful administrației orașului Kiev. Cel puțin 20 de locuri din șapte districte ale Kievului au fost afectate. Aproape 100 de clădiri au fost avariate, inclusiv un centru comercial din centrul orașului, a spus el. O clădire rezidențială cu cinci etaje din districtul Darnytskyi a fost lovită direct.

"Totul este distrus", a spus Tkachenko.

Atacul de joi este primul atac major combinat al Rusiei cu drone și rachete care lovește Kievul de când președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska la începutul acestei luni pentru a discuta despre încheierea războiului de trei ani din Ucraina. Deși eforturile diplomatice pentru încheierea războiului păreau să prindă avânt la scurt timp după acea întâlnire, au apărut foarte puține detalii despre pașii următori.

O alertă aeriană rămânea în vigoare pe întreg teritoriul Ucrainei în jurul orei 02:00 GMT.

Primul atac major al Rusiei după întâlnirea Trump - Putin

La sfârşitul lunii iulie, bombardamentele ruseşti au provocat peste 30 de morţi, dintre care cinci copii, la Kiev, unul dintre cele mai sângeroase atacuri din capitala ucraineană de la începutul invaziei ruseşti pe scară largă în 2022. Aceste atacuri l-au determinat pe Donald Trump să intensifice presiunea asupra Moscovei pentru a accepta un armistiţiu şi au condus la întâlnirea sa cu Vladimir Putin în Alaska. După acest summit, urmat de o vizită la Washington a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, însoţit de aliaţii săi europeni, liderul american a declarat că doreşte să pregătească o întâlnire faţă în faţă între preşedinţii rus şi ucrainean.

De atunci, însă, nu s-au înregistrat progrese în vederea unui astfel de summit, Moscova şi Kievul atacându-se reciproc pentru blocaj.

Înainte de încheierea unui ipotetic acord de pace, Ucraina doreşte să obţină garanţii de securitate din partea Occidentului pentru a descuraja Moscova de la orice nou atac. Kremlinul s-a declarat miercuri "defavorabil" unei eventuale trimiteri de trupe europene în Ucraina în cadrul unui potenţial acord de pace. Zelenski a asigurat că vede "semnale foarte negative şi arogante din partea Moscovei în ceea ce priveşte negocierile" de pace. El a făcut apel la "exercitarea de presiuni" pentru a "forţa Rusia să ia măsuri concrete". El a anunţat că membrii echipei sale se vor întâlni vineri, la New York, cu reprezentanţi ai administraţiei Donald Trump.

Pentru a pune capăt atacului său, Rusia cere în special ca Ucraina să îi cedeze patru regiuni parţial ocupate, pe lângă Crimeea anexată în 2014, şi să renunţe la aderarea la Alianţa Atlantică. Condiţii pe care Kievul le consideră inacceptabile.

Ucraina a recunoscut că soldaţii ruşi au pătruns în Dnipro

Armata rusă, care ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, în est şi sud, şi-a accelerat avansul pe teren în ultimele luni, în faţa unităţilor ucrainene mai puţin numeroase şi mai slab echipate.

Marţi, pentru prima dată, Ucraina a recunoscut că soldaţii ruşi au pătruns în regiunea Dnipro (centru-est), unde Moscova revendica avansuri încă din luna iulie. Această regiune nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Moscova le revendică pentru anexare.

