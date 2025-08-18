Ruşii au bombardat oraşul ucrainean Harkov. Trei persoane, între care un copil de doi ani, au murit

Rusia a lansat un atact aerian asupra unei zone rezidenţiale din Harkov, care a dus la moartea a trei persoane şi rănirea altor 17. Autorităţile ucrainene au anunţat că printre persoanele decedate se află şi un copil în vârstă de doar doi ani. Atacul vine în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra Kievului să încheie rapid un acord pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova.

Ruşii au bombardat oraşul ucrainean Harkiv. Trei persoane, între care un copil de doi ani, au murit - Profimedia

Un atac cu drone a provocat moartea unui băieţel de doi ani în al doilea oraş ca mărime din Ucraina, luni dimineaţa, după ce noaptea a avut loc un atac cu rachetă balistică, potrivit News.ro, care citează odeclaraţie făcută de guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Synehubov, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Tot pe Telegram, primarul Ihor Terekhov a declarat că alte două persoane au fost ucise şi 17 rănite. Pintre răniţis se află şase copii cu vârste cuprinse între şase şi 17 ani.

Oraşul Harkov, situat în nord-estul Ucrainei, lângă graniţa cu Rusia, a fost ţinta unor atacuri regulate cu drone şi rachete ruseşti de când Moscova a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022.

Atacul cu rachetă balistică anterior asupra oraşului a spulberat aproximativ 1.000 de ferestre, a spus Synehubov. Unii locuitori au trebuit să fie evacuaţi, a precizat serviciul de urgenţă al Ucrainei pe Telegram.

Două persoane au fost rănite în atacurile Rusiei asupra regiunii adiacente Sumî, care au afectat şi cel puţin douăsprezece case şi o instituţie de învăţământ, au declarat autorităţile.

"Inamicul continuă să vizeze în mod deliberat infrastructura civilă din regiunea Sumî – în mod perfid, noaptea", a declarat Oleh Hryhorov, şeful administraţiei regionale, pe Telegram.

