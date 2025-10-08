Un analist politic apropiat Kremlinului a publicat, cu ocazia zilei de naştere a preşedintelui Putin, o analiză despre viitorul războiului din Ucraina. În articol, autorul susține că în decurs de un an, situația se va transforma "într-una favorabilă Moscovei și viziunii sale pentru pace".

Ruşii prezic când se va încheia războiul din Ucraina: "Moscova va depăşi toate obstacolele" - Profimedia Images

Jurnalistul rus Mihail Rostovsky, de la tabloidul pro-Kremlin Moskovsky Komsomolets, susține că Vladimir Putin își dorește să încheie războiul din Ucraina, dar nu în orice condiții, ci în unele avantajoase Rusiei.

În articolul intitulat "Putin în căutarea păcii: cum plănuiește liderul de la Kremlin să încheie operațiunea militară specială”, el susține că "convergența voințelor politice" ale lui Vladimir Putin și Donald Trump s-a dovedit insuficientă "pentru a depăși barajul circumstanțelor acumulate" și estimează că preşedintele rus va dedica anul următor înlăturării acestor obstacole, "pentru a crea condiții favorabile Rusiei" în ceea ce privește încheierea războiului din Ucraina "conform propriei sale viziuni".

El dezvaluie citând o "sursă informată", că Putin a fost inițiatorul summitului ruso-american din Alaska. Washingtonul a propus organizarea întâlnirii în Emiratele Arabe Unite sau Scoția.

În analiza sa, autorul afirmă că negocierile ruso-americane s-au blocat după ce Putin a cerut retragerea trupelor ucrainene din Donbas, cerere pe care Washingtonul nu a acceptat-o. Totodată, el acuză SUA că nu pot renunța la sprijinul acordat Kievului, de teama de a-și pierde influența asupra aliaților europeni.

Analistul rus compară situația cu cea a Vietnamului de Sud în anii ’70, susținând că "America are o istorie bogată în a-și abandona partenerii când costurile devin prea mari". În opinia sa, un moment de colaps pentru regimul de la Kiev, "un nou Saigon" cum îl numește, nu este exclus, dacă frontul din Donbas se prăbușește.

"Putin vede toate obstacolele, dar Rusia le va depăși", scrie autorul, adăugând că următorul an va fi decisiv pentru a aduce victoria Kremlinului, o victorie care să permită impunerea unei păci în termenii Moscovei.

