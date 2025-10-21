Sarkozy, la închisoare. Cum arată celula fostului președinte și reacțiile deținuților: "Oh, bine ai venit"

Nicolas Sarkozy la închisoare. Fostul președinte al Franței, închis marți dimineață la închisoarea La Santé din Paris, unde ar urma să stea 5 ani într-o celulă de 9 metri pătrați, a depus imediat o cerere de eliberare. Fostul președinte a acuzat "un scandal judiciar" și "un drum al crucii" pe care spune că îl îndură "de peste zece ani". A fost găsit vinovat că a participat la o organizație infracțională prin care și-a finanțat campania electorală cu fondurile fostului lider libian Muammar Gaddafi. Peste 100 de susținători au venit la domiciliul său și l-au aclamat, în timp ce mergea de mână cu soția sa, cântăreața Carla Bruni, către convoiul care l-a escortat la închisoare.

Nicolas Sarkozy, însoțit de soția sa, Carla Bruni, iese din locuință pentru a fi încarcerat la închisoarea La Santé din Paris - Profimedia

Nicolas Sarkozy este oficial la închisoare: o premieră în istoria Franţei. Fostul președinte a fost dus la închisoarea Santé din Paris, marți dimineață. "Oh, bine ai venit, Sarkozy!" și "A venit Sarkozy!", au strigat deținuții din celulele lor, potrivit AFP.

Justiția franceză va avea la dispoziție două luni pentru a decide asupra cererii de eliberare depuse tot marţi de fostul șef de stat, deși termenul ar urma să fie mai scurt. "Orice s-ar întâmpla", vor fi "trei săptămâni, o lună de detenție", a spus unul dintre avocații săi, Christophe Ingrai postului de radio Europe 1.

Fostul șef de stat între 2007 și 2012 s-a prezentat marți dimineața la penitenciar pentru a ispăși o pedeapsă de cinci ani după gratii după ce a fost găsit vinovat de "conspirație criminală" în legătură cu eforturile unor consilieri apropiați de a procura, în timpul campaniei pentru alegerile din 2007, fonduri din Libia în timpul regimului dictatorului Muammar Gaddafi. Decizia încarcerării sale a fost una fără precedent în istoria Republicii franceze.

Reacţia deţinuţilor de la închisoarea Sante

Sarkozy a plecat de acasă cu circa 30 de minute mai devreme, pe jos, însoțit de soția sa, Carla Burni, și și-a făcut timp să salute câteva zeci de susținători adunați în apropiere, care scandau "Nicolas! Nicolas!", "Eliberați-l pe Nicolas!". "Nu este închis un fost președinte al Republicii, ci un om nevinovat", a reafirmat marți dimineață într-un mesaj pe X fostul șef de stat, care s-a comparat în mod repetat cu Alfred Dreyfus, ofițer trimis la închisoare în 1895 pentru trădare pe baza unui document falsificat și pe un fond de antisemitism.

Foștii președinți Luiz Inacio Lula da Silva, din Brazilia, și Jacob Zuma, din Africa de Sud, au dormit în închisoare după ce au părăsit puterea. Dar acest lucru nu i s-a întâmplat niciodată vreunui fost șef de stat din Uniunea Europeană, relatează AFP. În așteptarea posibilei sale eliberări, Nicolas Sarkozy se va confrunta cu singurătatea.

Cum arată celula lui Sarkozy

Potrivit Le Figaro, Sarkozy urmează să fie încarcerat în așa-numitul "sector VIP" (de fapt, o secțiune pentru persoane vulnerabile) sau - mai probabil - plasat în izolare. Sarkozy a refuzat să facă cerere pentru o celulă individuală, așa cum îi recomandase administrația penitenciară. "Este responsabilitatea lor să decidă", a spus el. "Nu mi-e frică de închisoare. Voi păstra capul sus, chiar și în fața porților închisorii Santé", a declarat el pentru La Tribune Dimanche.

Izolarea este considerată singura măsură sigură de protecție, în condițiile în care vecinii săi de celulă ar putea fi traficanți de droguri sau suspecți de terorism. Va fi închis într-o celulă de 9 metri pătrați, dotată cu un pat simplu fixat de podea, o plită electrică, un birou mic, un duș și o toaletă în interiorul încăperii. Poate solicita televizor și frigider. Va putea comanda produse de igienă și alimente dintr-un catalog (meniu sau listă de produse permisă în penitenciar), pentru a scăpa de mâncarea considerată de mulți "de nemâncat" de la cantina penitenciarului.

Care sunt condițiile de detenție

Deși nu va avea acces la telefonul său mobil, Nicolas Sarkozy va putea contacta apropiații printr-un telefon monitorizat, cu cel mult zece numere preînregistrate. Are dreptul la trei vizite pe săptămână, în afara întrevederilor cu avocații. Familia sa va avea acces printr-o intrare separată, pentru a evita interacțiunea cu rudele altor deținuți.

Supravegheat de trei gardieni, fostul președinte va putea ieși la plimbare timp de o oră pe zi într-o curte interioară de 30 mp, înconjurată de gratii. Va avea acces conform unui program la bibliotecă și o sală de sport. Sarkozy va avea la dispoziție trei cărţi alese de el: Contele de Monte-Cristo, volumele I și II, de Alexandre Dumas, și Biografia lui Isus de Jean-Christian Petitfils.

